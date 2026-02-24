FGC gestionará todas las líneas y estaciones de Rodalies de Lleida a partir de otoño

El Govern ha actualizado este martes el acuerdo que atribuye a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) la prestación del servicio ferroviario de las líneas de la RL3 y la RL4. Será la empresa pública catalana la que, a partir de ahora, asuma tanto la gestión tanto de los trenes que circulen por esta línea como la de las estaciones, que actualmente son competencia de Adif. En total, son 14 las paradas que pasarán a estar bajo la tutela de FGC Rail, la división de infraestructuras de la empresa.

"Las estaciones son las puertas de entrada al sistema ferroviario y creemos que esta cesión en la gestión puede aumentar su calidad", ha detallado la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que asegura que ya se han iniciado los trámites con Adif para completar el traspaso de estas dos líneas. "Adecuaremos instalaciones, sistemas de seguridad, se implantarán sistemas de información a tiempo real para los usuarios y se mejorarán los edificios de las estaciones", ha añadido Paneque.

RL4 hasta Terrassa

El Executiu ha aprovechado la actualización del acuerdo de traspaso para hacer oficial una medida que ya había echado en diciembre de 2024: el recorrido de la RL4 acabará en Terrassa y no en Manresa, como estaba previsto incialmente. De momento, eso sí, el Govern no pone una fecha exacta para que FGC empiece a explotar la línea y sitúa el estreno para otoño de este año.

El Govern espera que FGC empiece a explotar las líneas a partir de otoño

"En Terrassa hay operatividad con otros medios de transporte que lo hacen más eficiente", ha defendido en rueda de prensa la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que también ha adelantado que se prevén 14 circulaciones diarias entre Lleida y Cervera, de las cuales cinco llegarán hasta la cocapital vallesana. De esta manera, cada día habrá tres circulaciones más en estas dos líneas de Rodalies de Lleida.

"Es un salto a nivel de servicio cuantitativo y cualitativo importante que igualará el número de viajeros de Ferrocarrils y de Rodalies", ha asegurado la consellera. No es un dato baladí teniendo en cuenta que, tras un mes de absoluto caos ferroviario después del fatídico accidente de Gelida, Junts ha pedido rescindir el contrato con Renfe y Adif y que sea FGC la que asuma la gestión del conjunto del entramado ferroviario de Catalunya. Es algo que desde el Govern han insistido en que no es factible tanto por las diferencias entre las infraestructuras como por el tamaño de ambas de redes: FGC opera cerca de 297 kilómetros de vía, mientras que Rodalies opera unas 1.100.

El acuerdo para el traspaso de las dos últimas líneas de Rodalies de Lleida se firmó en 2021 y provocó la desaparición de la R12, la línea de Regionals que cubría el actual trayecto de la RL3 y la RL4. Por aquél entonces, cuando ERC y Junts gobernaban en coalición, la Generalitat celebró la cesión de la gestión como "la avanzadilla" del traspaso que lideran hoy en día Pere Macias y Òscar Playà. La RL1 y la RL2, que unen Lleida con Balaguer y la Pobla de Segur, ya eran competencia absoluta de FGC.

Los trenes, en construcción

La cesión de la gestión de la RL3 y la RL4 viene acompañada de la incorporación de cuatro trenes eléctricos, fabricados por la compañía Stadler en su planta de València. El primero de estos trenes ya está en las instalaciones que FGC tiene en el Pla de Vilanoveta desde el pasado mes de septiembre y actualmente supera pruebas de validación para su homologación.

Los nuevos trenes, que se presentaron en la edición de 2024 del Tomorrow Mobolity World Congress, no tendrán escalones para favorecer su accesibilidad y contarán con dos motores en diferentes puntos de los vagones para que los problemas de tracción para que no se bloquee inmediatamente la marcha.