Tarragona
Un accidente entre dos camiones provoca retenciones en la AP-7 en Mont-roig del Camp, en dirección Barcelona
Ninguno de los vehículos transporta cargas peligrosas
Un accidente entre dos camiones en la AP-7 a la altura de Mont-roig del Camp corta un carril de la circulación y provoca varios kilómetros de retenciones en dirección Barcelona. Tres dotaciones de los Bombers han acudido al lugar del siniestro.
Aunque ninguno de los camiones llevaba carga peligrosa, este accidente ya provoca cinco kilómetros de colas en sentido norte, según ha afirmado Trànsit en la red social 'X'.
Colas en la Ronda Litoral
A las 18 horas, también se registran retenciones en otros puntos de la AP-7, en Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, Cerdanyola y Sant Cugat, y en las rondas de Barcelona. Un carril cortado provoca 5 kilómetros de retenciones en la Ronda Litoral en Barcelona, y tambén hay algunos tramos de colas desde Sant Adrià a la ciudad condal y desde Sant Boi al Prat.
