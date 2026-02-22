El tráfico cae un 5% respecto a 2019 en el área metropolitana, pero aumentan los atascos por las motos y el incremento de camiones

El tráfico de vehículos en el primer anillo metropolitano ha caído entre un 5 y un 6% respecto a 2019, antes del fin de los peajes y de la pandemia, según datos del Servei Català de Trànsit obtenidos por la ACN. Pese al decrecimiento, sin embargo, hay más retenciones que entonces, algo que se explica por un incremento de vehículos pesados en las carreteras "de entre el 15 y el 25%" y otros factores como la "mezcla de tráfico", es decir, la convivencia entre diversos tipos de vehículos. La moto, según ha apuntado el director de Trànsit, Ramon Lamiel, es uno de los elementos que produce congestión. Por otro lado, ha explicado que el teletrabajo es una de las causas de la disminución de vehículos, sobre todo los lunes, con una bajada de más del 6%.

Los hábitos de movilidad en el área metropolitana han cambiado de manera significativa en los últimos años, marcados por la pandemia, la implantación del teletrabajo y las transformaciones económicas. Este nuevo escenario ha alterado los flujos de entrada y salida de vehículos y también la composición del tráfico que circula por las principales vías de acceso a Barcelona.

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha explicado que desde hace algunos años monitorizan con detalle el anillo metropolitano, el conjunto de vías rápidas y autovías que rodean Barcelona. Ha detallado que disponen de una serie de estaciones ubicadas en vías de entrada y salida de la capital catalana, a unos 10-15 kilómetros, que cuentan los vehículos que circulan por ellas. Según Lamiel, los datos han revelado "un decremento de entre un 5 y un 6%, a veces más, incluso más de un 6%", entre 2019 y 2024, tanto en las entradas como en las salidas. Como se observa en el gráfico, la reducción es generalizada todos los días de la semana, de lunes a viernes y también los fines de semana, en lo que respecta al conjunto de vehículos. En cambio, los vehículos pesados han ido notablemente al alza.

Diferencia de tráfico en el área metropolitana 2023-2024 en comparación con 2019

Con todo, ha advertido que esta reducción global no se ha traducido en una mejora equivalente de la fluidez. El motivo principal es que, mientras el volumen total baja, los vehículos pesados aumentan. "Del análisis de estos últimos tres años, 2023, 2024 y 2025, lo que hemos visto es que el incremento de vehículos pesados puede oscilar entre un 15 y un 25% en este anillo metropolitano", ha detallado. Esto hace que, aunque la cifra de vehículos totales que entran y salen sea más baja, se mantengan "congestiones importantes".

Ha asegurado que este incremento está estrechamente vinculado a la actividad económica y ha recordado que el transporte de mercancías crece en paralelo al PIB: "Cada punto de incremento del PIB supone entre un punto y medio más y dos puntos de aumento de tráfico de mercancías", ha afirmado Lamiel, que ha concluido que el aumento de camiones es un síntoma claro del "crecimiento económico actual".

Ha añadido que el anillo concentra buena parte de esta actividad, en parte por la influencia del Puerto de Barcelona, que Lamiel ha descrito como un elemento "muy magnético de transporte". Además, ha dicho que las vías que registran mayor volumen de congestión son la B-23 y la A-2 por el Llobregat, o la C-58 y la C-33 en el Vallès, en torno al Nus de la Trinitat. En paralelo, ha comentado que también se ha detectado un crecimiento muy significativo de camiones en el peaje de Martorell. Ha justificado este hecho porque precisamente muchos de los vehículos pesados que pasan por este punto se están desplazando y pueden acabar entrando en el anillo.

Variación porcentual de tráfico 2023-2024 con el 2019 (total vehículos y vehículos pesados)

Interacciones entre turismos, motos y camiones

Lamiel ha explicado que esta elevada presencia de vehículos pesados que circulan a velocidades inferiores a las de los turismos genera interacciones diferentes: frenadas, cambios de carril provocados por una frenada, entradas y salidas. "Estas maniobras crean perturbaciones que desembocan en congestión", ha asegurado.

En esta convivencia también juega un papel destacado la moto, que suele producir muchos trenzados, cambios de carril o una circulación entre carriles inadecuada. "La suma de diferentes vehículos teniendo comportamientos distintos en materia de ocupación de carriles y de velocidades hace que estas interacciones acaben reduciendo la velocidad de todo el flujo y se acabe produciendo la congestión", ha comentado Lamiel.

Influencia del teletrabajo

Aunque Lamiel ha subrayado que una parte de la reducción de tráfico registrada se podría explicar por un uso más elevado del transporte público o por cambios en la localización de la actividad laboral, ha apuntado que el teletrabajo es un factor que también puede haber colaborado en esta disminución.

Con todo, ha detallado que el efecto no es homogéneo a lo largo de la semana. Así, ha apuntado que "varía según el día", y que esta diferencia fue "muy acentuada hace un par o tres de años". Aunque ahora es menos marcada, todavía se observa que "especialmente el lunes" se registra una bajada más notable del tráfico, en línea con una mayor implantación del teletrabajo al inicio de la semana.