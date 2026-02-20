Manresa retira más de 2.000 sanciones y devolverá 29.000 euros en fotomultas

La cámara de fotomultas fue desplazada por el Ayuntamiento de Manresa tras la reurbanización de la calle Santa Maria, y llegó un alud de sanciones de las que el equipo de gobierno de ERC, PSC e Impulsem ha dado marcha atrás.

Concretamente, entre el 24 de noviembre y el 12 de enero se impusieron 2.157 multas en ese punto y algunos vecinos indignados contactaron con el grupo municipal de Junts, que llevó el tema al pleno del Ayuntamiento en forma de ruego que fue aceptado.

De las 2.157 sanciones, 563 habían sido ya abonadas, la mayoría en la modalidad de pago del 50%, con un total de 29.300 euros. Este dinero se devolverá de oficio, y no será necesario que las personas sancionadas hagan ningún recurso.

El 16 de marzo vuelve a multar

En el último pleno municipal, el grupo municipal de Junts pidió concreciones sobre la situación creada y el concejal de Hacienda, Pere Massegú, ofreció datos y avanzó que el 16 de marzo la cámara de fotomultas volverá a estar en funcionamiento, una vez realizada la comunicación y se hayan adoptado las medidas que el Ayuntamiento considere suficientes para garantizar. En cuanto se reforzará la señalización, se hará una campaña de comunicación y avisos.

Junts pidió en el pleno municipal del mes de enero que se anularan los expedientes sancionadores abiertos entre el 24 de noviembre y el 12 de enero por la reubicación de la cámara de fotomultas de la plaza Gispert, debido a que la calle Santa Maria ha pasado a formar parte de la manzana peatonal tras las obras de mejora que se hicieron.

El grupo municipal de oposición explicó que el gobierno municipal anunció el viernes 21 de noviembre la finalización de las obras de reurbanización de la calle Santa Maria y la puesta en funcionamiento, el lunes 24 de noviembre, de la nueva organización de la movilidad, que incluía la ampliación de la isla peatonal y el desplazamiento de la cámara de control de acceso.

Acto seguido, varias familias recibieron notificaciones de sanción por haber accedido en vehículo a la isla peatonal sin autorización, especialmente padres y madres que llevan a sus hijos al Conservatorio de Música o al Instituto Manresa. Durante los primeros días un número significativo de conductores siguieron haciendo el itinerario sin ser conscientes de que estaban siendo multados.

Noticias relacionadas

En su opinión, la comunicación del cambio no fue suficiente ni razonable, ya que avisar mediante nota de prensa un viernes de finales de noviembre y activar el dispositivo sancionador el lunes siguiente no daba un margen real de adaptación. Además, el sistema de fotomulta hace que el conductor carezca de constancia inmediata de la infracción, lo que ha provocado que algunas familias hayan acumulado varias sanciones por la misma causa.