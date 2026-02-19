La crisis de Cercanías y el R4: el horario incomprensible de los trenes lanzadera madrugadores desde Manresa

Un mes después del accidente mortal que se registró en la R4 de Rodalies Renfe (la que conecta el Bages con el área metropolitana) en Gelida, la línea, como el conjunto de la red, sigue en una situación de alteración y provisionalidad.

Si bien es cierto que Renfe ha empleado esfuerzos para que el servicio estuviera activo de una u otra manera, la realidad es que la situación sigue siendo de anormalidad y que se traduce en que los usuarios deben programarse mucho más sus itinerarios, que aún quedan más sujetos que nunca a una oferta que atiende a una planificación horaria poco ajustable con horas de espera por una oferta inferior, por los transbordos y que los viajes se hacen a menor velocidad por las restricciones.

En estos momentos, entre Manresa y Terrassa se mantiene la misma situación y la misma oferta que en las dos últimas semanas. Es decir, no hay normalidad ferroviaria en este tramo, sino que lo que circula por él es lo que se llama trenes lanzadera, convoyes que sólo hacen el recorrido de ida y vuelta entre las dos capitales, parando en todas las estaciones y a velocidad reducida (por las obras que se siguen haciendo en taludes). Esta oferta de mínimos ferroviaria, según hace constar Renfe, "tiene un servicio complementario", con la flota de buses que ha habilitado desde el primer día con una frecuencia de aproximadamente 30 minutos.

Sin embargo, uno de los hechos que es poco comprensible para el viajero de esta línea al Bages es el horario matinal de los trenes lanzadera, teniendo en cuenta que la necesidad principal de los muchos usuarios habituales es el de acceder a Barcelona, sobre todo por motivos de trabajo y estudios. Hay que tener presente que, desde Manresa, tanto con este ferrocarril lanzadera como con los autobuses los viajeros deben realizar transbordo a Terrassa hacia otro tren para seguir su trayecto hacia el área metropolitana.

La temporalidad del servicio

En una situación de normalidad (antes de la incidencia de mediados de enero) desde la capital del Bages salía un primer tren poco antes de las 6 de la mañana, y tres entre las 6 y las 7.

Ahora, en cambio, en esta situación de temporalidad el primero de los trenes lanzadera que se ofrece inicia su recorrido desde Manresa a las 7:40, llegando a Terrassa a las 8:26. Si va puntual, el primer transbordo que se puede hacer en la ciudad vallesana es a las 8:30, con lo que llega a la primera estación de Barcelona (Torre Baró) pasadas las 9. Una hora muy poco 'comercial' para usuarios que quieren acceder, mayoritariamente a puestos de trabajo o aulas universitarias, teniendo en cuenta que la mayoría comienzan en las y de llegar después del tren hay que hacer un trozo más de trayecto, a pie o con otros medios.

Por este motivo, usuarios de primera hora del servicio demandan que, mientras se mantenga esta situación de provisionalidad, se programe uno (o dos) trenes lanzadera más madrugadores, antes de las 7, que permitan llegar a Barcelona a poco después de las 8. Hoy por hoy, esto sólo es posible con el servicio de autobuses, que deja al usuario en una situación más inestable, con pasajeros que muchas veces quedan en tierra, hasta el próximo servicio.