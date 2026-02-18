Colores fluorescentes en las carreteras: la sorprendente medida para mejorar la visibilidad y evitar accidentes

Año tras año, aparecen ideas innovadoras en materia de seguridad vial que ayuden a prevenir siniestros y fomentar una movilidad más segura. Este mismo año ha entrado en vigor en España la obligatoriedad de la baliza v-16 para señalizar accidentes. En Malasia y en Australia están aplicando ya una medida que podría acabar extendiéndose por todo el mundo: marcas viales que brillan en la oscuridad.

Lo más sorprendente de esta medida es que, de día, las líneas son blancas. Es por la noche cuando el revestimiento que aplica la empresa Tarmac Linemarking emite luz fluorescente que ha absorbido durante el día, haciendo que por la noche estas líneas viales y marcas en el pavimento resalten mucho más a la vista de conductores y peatones.

Líneas fluorescentes en algunas carreteras de Australia / DGT

Líneas autoluminiscentes

El material, que empezaron a usar en Australia y en Malasia, permanece activo hasta 10 horas y mantiene su visibilidad incluso bajo lluvias intensas. Así, este sistema es especialmente útil para mejorar la visión nocturna del conductor especialmente en vías poco iluminadas.

En Malasia, lo aplicaron en un tramo de 245 metros, en el distrito de Hulu Langat, en un proyecto piloto para abordar la falta de alumbrado público en algunas zonas rurales. Y lo cierto es que, según manifestaron tras recibir opiniones de conductores, la visibilidad mejoró significativamente.

La autoridad vial australiana, Regional Roads Victoria, explicó en un comunicado que con este tratamiento se proporciona al conductor "una definición más sólida al llegar a las intersecciones y curvas, dándole más tiempo para reaccionar y evitando que se desvíe de su carril". Una propuesta "especialmente beneficiosa para las personas que no están familiarizadas con la conducción por la zona".

Muy costoso

El principal problema de esta innovadora y efectiva idea es que desplegarlo implica unos costes muy difíciles de asumir. Esta pintura cuesta unos 876 euros por metro cuadrado aproximadamente, mientras que pintar las líneas de blanco de manera tradicional requiere de una inversión de unos 47 euros para la misma superficie. Una diferencia casi 20 veces mayor que hace improbable su aplicación.