Tráfico
Detenido el conductor del doble accidente mortal de Santa Maria de Palautordera
El joven, de 22 años y vecino de Sant Celoni, está acusado de dos homicidios por imprudencia grave
Dos muertos y dos heridos en un accidente entre dos coches en Santa Maria de Palautordera
Cesc Núñez
La Policia Local de Santa Maria de Palautordera ha detenido este fin de semana a un joven de 22 años y vecino de Sant Celoni como presunto responsable del doble accidente mortal que tuvo lugar el 2 de febrero en un camino del municipio, según ha avanzado "Nació Baix Montseny" y han confirmado a la ACN fuentes del consistorio. Los hechos terminaron con la muerte de dos amigos del conductor, que viajaban en el mismo vehículo. El detenido está acusado de dos homicidios por imprudencia grave, conducción sin carnet, lesiones graves y conducción temeraria.
El joven había estado ingresado en estado grave en el Hospital de Sant Pau a raíz del siniestro. Al regresar a su domicilio, los agentes fueron a buscarlo y lo detuvieron alrededor de las cinco de la tarde.
Según la investigación policial, el chico conducía el vehículo que perdió el control en un camino que conecta Sant Celoni con Santa Maria de Palautordera. El coche volcó e impactó contra otro vehículo. Como consecuencia del choque, el joven que viajaba de copiloto fue evacuado en estado crítico, pero acabó falleciendo, mientras que el pasajero que iba en el asiento trasero murió en el acto. La conductora del otro vehículo también resultó herida.
Las diligencias apuntan a que el conductor circulaba a gran velocidad en el momento del accidente y que no disponía de carnet de conducir.
La investigación continúa abierta a la espera de la puesta a disposición judicial del detenido.
