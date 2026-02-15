Retrasos de 25 minutos en varias líneas de Rodalies y de una hora en la R11 entre Barcelona y Portbou

Diversos trenes regionales sufren retrasos de 25 minutos este domingo y la línea R11 entre Barcelona-Sants y Portbou registra retrasos de 60 minutos, según la última actualización de Renfe sobre el estado de los servicios regionales a las 14:30 horas.

Entre las líneas afectadas por las demoras se encuentran la R13 y la R14 entre Barcelona-Estació de França y Lleida; la R15 entre Barcelona-Estació de França y Reus; y las líneas R16 y R17. En cuanto al estado del servicio de Rodalies, la R2 Sud circula con 30 minutos de retraso y la R2 y la R2 Nord lo hacen con 15 minutos.

En paralelo, la RT1, la RT2 y la RL3 circulan con limitaciones de velocidad que pueden generar retrasos en las frecuencias habituales. Renfe señala que pueden provocar afectaciones en la prestación del servicio en algunas líneas de Rodalies.

Servicios alternativos

Respecto a la R13, la compañía informa del servicio complementario por carretera con paradas intermedias entre Sant Vicenç de Calders y Vinaixa, y también para la línea R14 entre Reus y Vinaixa. En la R15 el servicio alternativo es entre Reus y Riba-roja d’Ebre. La RL4 tiene servicio en tren entre Lleida y Manresa y se ofrece servicio de tren lanzadera de la línea R4 entre Manresa y Terrassa o bien servicio complementario por carretera para el mismo tramo.

Del servicio de Rodalies de Barcelona, Renfe informa sobre la R1 que hay tren entre l’Hospitalet de Llobregat y Blanes y servicio de tren lanzadera —cada hora y media— y complementario por carretera entre Blanes y Maçanet-Massanes.

Noticias relacionadas

La R4 dispone de tren entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d’Anoia y ofrece servicio alternativo con paradas intermedias y frecuencia cada 30 minutos entre Sant Sadurní d’Anoia y Martorell. Entre Martorell y Terrassa vuelve a haber servicio de tren. Por otra parte, entre Terrassa y Manresa hay tren lanzadera —cada hora— y servicio por carretera.