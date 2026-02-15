La AP-7 continúa cortada en l'Hospitalet de l'Infant en sentido norte por un camión volcado por la ventada

La AP-7 continúa cortada este domingo al mediodía en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) en sentido norte por un camión volcado por la ventada. El accidente se produjo hace más de 32 horas en el kilómetro 283 y se hacen desvíos por la salida 297 para coger la N-340. Se prevé que las tareas de retirada del vehículo se puedan llevar a cabo a lo largo de la tarde.

Las grúas están en el lugar, pero no pueden trabajar por el fuerte viento de mestral que todavía sopla en la zona. Por otro lado, Protección Civil informa de que por la mañana se ha levantado la prohibición de circulación de camiones de gran tonelaje -más de 7.500 kilos- en un tramo de cerca de 150 kilómetros de la AP-7, entre l'Arboç (Baix Penedès) y Ulldecona (Montsià), por el vendaval.

Restablecido el Corredor Mediterráneo

Renfe también ha restablecido el servicio de tren de Larga y Media Distancia entre Catalunya y el País Valencià. La conexión ferroviaria se suspendió ayer sábado por el temporal de viento en el sur de Catalunya y norte de Castelló. Los trenes de este corredor se suprimieron y no se estableció ningún servicio alternativo. Tampoco circularon tres servicios de alta velocidad en el tramo entre València y Castelló. Además, los trenes de Rodalies circularon con retrasos superiores a los 30 minutos por el vendaval en la zona del Ebre.

Dos carreteras cortadas por la nevada y una con cadenas

Aparte del viento, la red viaria Catalunya también se ve afectada por la nevada en el Pirineu. Hay dos carreteras cortadas por la nieve y el riesgo de aludes que son la C-28 en el puerto de la Bonaigua y la BV-4031 en el coll de la Creueta, entre Castellar de n'Hug y Toses. Y hacen falta cadenas para circular por la C-142b, de acceso al Pla de Beret.