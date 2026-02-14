Alerta roja por viento
Renfe suspende hoy los trenes en el Corredor Mediterráneo y entre Valencia y Castellón
Renfe indica que ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por esta situación meteorológica adversa.
Borrasca Oriana, en directo: aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, alerta roja en la Comunitat Valenciana y última hora de la AEMET en el resto de España
Renfe ha informado de que, debido a los avisos rojo y naranja emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la Comunitat Valenciana por rachas de viento fuertes y huracanados, el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón se encuentran suprimidos durante la jornada de hoy.
Renfe indica asimismo, en la red social X, que ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por esta situación meteorológica adversa.
La Comunitat Valenciana afronta este sábado un temporal de viento, con aviso rojo (riesgo extremo) en la provincia de Castellón por rachas de hasta 140 kilómetros por hora y naranja (riesgo importante) en Valencia y Alicante por vientos de hasta 100 km/h, ante lo que se han suspendido actividades y cerrado espacios.
