La presencia de un dron afecta la operativa del aeropuerto de Barcelona

Los controladores aéreos cambian la configuración de pistas y la aproximación de los aviones para evitar el objeto volador

Un avión en el aeropuerto de Barcelona-El Prat

Un avión en el aeropuerto de Barcelona-El Prat / Ferran Nadeu

ACN

ACN

La presencia de un dron este sábado por la mañana está afectando la operativa aérea del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, según ha informado el gestor de navegación aérea español, Enaire. Las autoridades aeroportuarias avisan de “posibles retrasos” por motivos de seguridad.

Los controladores han cambiado varias veces las aproximaciones al aeropuerto para evitar la zona donde se había notificado el dron, junto al mirador de la zona del Delta del Llobregat. En un principio, los aviones aterrizaban por la zona de Gavà, pero más tarde el objeto volador ha obligado a volver a cambiar las trayectorias y a aterrizar tras aproximarse al aeropuerto desde el mar.

