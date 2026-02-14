Cortada la AP-7 en sentido norte en L’Hospitalet de l’Infant por un camión volcado debido al fuerte viento

La AP-7 se mantiene cortada a la circulación este sábado por la mañana en sentido norte a la altura de l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), después de que un camión haya volcado en la vía en una jornada marcada por el fuerte viento.

El accidente provoca retenciones y Trànsit desvía los vehículos por la salida 297, para tomar la N-340. La zona afectada está entre los puntos kilométricos 282 y 284,5. En sentido sur, en la Ametlla de Mar, la AP-7 también experimenta retenciones debido a la caída de árboles, que corta la carretera en el punto kilométrico 301-300.

Por otra parte, Renfe también ha anunciado que detiene la circulación de trenes de la R16 entre Tortosa y L’Aldea-Amposta por el riesgo derivado de las rachas de viento.