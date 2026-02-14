Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca OrianaViento CatalunyaDesahucioGisèle PelicotPeste porcinaMontoroTrumpBarcelonaMás que rivalesAlba FloresMamarazzis
instagramlinkedin

Temporal de viento

Cortada la AP-7 en sentido norte en L’Hospitalet de l’Infant por un camión volcado debido al fuerte viento

Rodalies ha detenido la circulación de trenes de la R16 entre Tortosa y L’Aldea-Amposta por el riesgo derivado de las rachas de viento

DIRECTO | Borrasca Oriana, en directo: aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, alerta roja en la Comunitat Valenciana y última hora de la AEMET en el resto de España

Foto de archivo de la AP-7

Foto de archivo de la AP-7 / Manu Mitru

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La AP-7 se mantiene cortada a la circulación este sábado por la mañana en sentido norte a la altura de l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), después de que un camión haya volcado en la vía en una jornada marcada por el fuerte viento.

El accidente provoca retenciones y Trànsit desvía los vehículos por la salida 297, para tomar la N-340. La zona afectada está entre los puntos kilométricos 282 y 284,5. En sentido sur, en la Ametlla de Mar, la AP-7 también experimenta retenciones debido a la caída de árboles, que corta la carretera en el punto kilométrico 301-300.

Noticias relacionadas

Por otra parte, Renfe también ha anunciado que detiene la circulación de trenes de la R16 entre Tortosa y L’Aldea-Amposta por el riesgo derivado de las rachas de viento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Infecciones, necrosis, deformidades... un 20% de las primeras consultas a los médicos estéticos son por efectos adversos de tratamientos realizados por personal sin formación
  2. Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves
  3. Fernando Mora, psiquiatra, comparte un sencillo truco para neutralizar los pensamientos negativos: 'Vas a ver los problemas con otra perspectiva
  4. Borrasca Oriana, en directo: última hora de Aemet y el aviso por fuertes lluvias y viento en Catalunya, Comunitat Valenciana y resto de España
  5. Catalunya se paraliza por un vendaval histórico que enciende el debate sobre la gestión de las alertas
  6. Muere la trabajadora de una empresa de Bon Pastor que se le cayó parte del techo por el fuerte viento
  7. Oriana reactiva los avisos por mal tiempo en Catalunya a pocas horas de las celebraciones de carnaval
  8. Detectados dos nuevos casos de peste porcina africana en Catalunya fuera del radio inicial

Cortada la AP-7 en sentido norte en L’Hospitalet de l’Infant por un camión volcado debido al fuerte viento

Cortada la AP-7 en sentido norte en L’Hospitalet de l’Infant por un camión volcado debido al fuerte viento

Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores

Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores

Así es la nueva etiqueta roja de la DGT: Solo podrán llevarla un tipo concreto de vehículos autorizados

Así es la nueva etiqueta roja de la DGT: Solo podrán llevarla un tipo concreto de vehículos autorizados

Nueva etiqueta para vehículos autónomos

Andorra ofrece un cheque de 30 euros para gasolina a estos turistas: así puedes conseguirlo

Andorra ofrece un cheque de 30 euros para gasolina a estos turistas: así puedes conseguirlo

Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores

Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores

Árboles en la vía, cortes y retrasos constantes en Rodalies por el temporal de viento: "No entiendo por qué han circulado"

Árboles en la vía, cortes y retrasos constantes en Rodalies por el temporal de viento: "No entiendo por qué han circulado"

Cruzar en bici por el paso de peatones tiene multa: esto dice la DGT

Cruzar en bici por el paso de peatones tiene multa: esto dice la DGT