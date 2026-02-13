Multa de 600 euros y pérdida de 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra en un túnel: la Guardia Civil vigila a los conductores

La Guardia Civil tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras del archipiélago y del resto del país. Para ello, lleva a cabo campañas de vigilancia junta a la DGT mediante las que buscan concienciar a los conductores. Una de las maniobras más comunes y peligrosas que los agentes de tráfico ya vigilan son los adelantamientos en los túneles.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que adelantar en un túnel no siempre está permitido y hacerlo incumpliendo la normativa puede acarrear elevadas sanciones económicas.

¿Se puede realizar un adelantamiento en un túnel?

El artículo 87 del Reglamento General de Circulación deja claro que "queda prohibido adelantar en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal «Túnel» (S-5) en los que sólo se disponga de un carril para el sentido de circulación del vehículo que pretende adelantar".

Solo se puede adelantar en un túnel cuando este dispone de más de un carril en el mismo sentido de la marcha. Además, el adelantamiento debe realizar sin invadir el otro carril y teniendo en cuenta los peligro a los que se enfrentan los conductores, ya que al circular por estos pasos la visibilidad es reducida, el espacio es limitado y el margen de reacción es menor.

Desde la DGT insisten en concienciar al conductor "cuando circulamos por túneles, estamos sometidos a unos peligros de los que no siempre somos conscientes" y reducir estas maniobras en las carreteras.

Consejos de la DGT para conducir en los túneles

Los conductores deben tener en cuenta esta serie de recomendaciones antes de introducirse en un túnel:

Analiza el entorno antes de entrar en un túnel: si antes de acceder observa un semáforo en rojo en la boca del túnel, el conductor no debe entrar. Tampoco si la circulación está detenida por un accidente o avería, en este caso, el conductor deberá activar la luces de emergencia para alertar al resto de usuarios.

si antes de acceder observa un semáforo en rojo en la boca del túnel, el conductor no debe entrar. Tampoco si la circulación está detenida por un accidente o avería, en este caso, el conductor deberá activar la luces de emergencia para alertar al resto de usuarios. Aumenta la distancia de seguridad: el conductor debe mantener una distancia de seguridad con el automóvil de delante de al menos 100 metros (o un intervalo de 4 segundos), mientras que si se trata de un vehículo de más de 3.500 kg la distancia debe ser de 150 metros o 6 segundos.

el conductor debe mantener una distancia de seguridad con el automóvil de delante de al menos 100 metros (o un intervalo de 4 segundos), mientras que si se trata de un vehículo de más de 3.500 kg la distancia debe ser de 150 metros o 6 segundos. Cuidado si vas a frenar: la distancia de frenado debe ser mayor, ya que el asfalto en estos pasos suele estar en peor estado.

la distancia de frenado debe ser mayor, ya que el asfalto en estos pasos suele estar en peor estado. Uso correcto de las luces: cuando el conductor entra a un túnel debe encender las luces correspondientes (luces de cruce) aunque sea muy corto.

Sanciones

Las sanciones por adelantamiento indebido en un túnel son elevadas, ya que están consideradas infracciones graves. Los conductores que realicen esta maniobra temeraria se enfrenta a 600 euros de multa y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir si la maniobra se considera peligrosa para el resto de usuarios de la vía o invade el carril contrario.

Cuando está permitido adelantar a otro vehículo

En el caso de un túnel, adelantar solo es legal cuando el paso dispone de más de un carril en el mismo sentido y no se invade el carril contrario. Para realizar el adelantamiento correctamente, el conductor debe señalizar la maniobra con suficiente antelación para avisar al resto de conductores. Ante de realizar el adelantamiento, debe comprobar que puede realizarlo con seguridad, es decir, que haya distancia y visibilidad suficiente. Además, debe respetar la velocidad establecida y en los túneles suele ser de 80 km/h.

Esta medida también afecta a los motoristas, respetar la normativa es garantizar seguridad vial.