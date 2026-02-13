Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Andorra ofrece un cheque de 30 euros para gasolina a estos turistas: así puedes conseguirlo

El paquete incluye también un autobús gratuito entre l'Ospitalet y el Pas de la Casa con seis frecuencias diarias

Surtidores en una gasolinera.

Surtidores en una gasolinera. / Archivo

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Un desprendimiento de tierra en Merens (Francia) ha provocado el cierre de la carretera RN20, la principal vía de acceso desde territorio francés hacia Pas de la Casa, en Andorra. El corte obliga a los visitantes a utilizar rutas alternativas que alargan el trayecto en aproximadamente dos horas y media, con el consiguiente sobrecoste en combustible.

Ante el riesgo de un desplome en la afluencia comercial y turística, las autoridades andorranas han puesto en marcha un paquete de medidas económicas y de transporte para mantener la conectividad con las comarcas francesas vecinas y garantizar que el enclave fronterizo sigue operativo.

Cheques de 30 euros semanales para compensar el desvío

Según informa 'Diari d'Andorra', la principal medida de incentivo económico consiste en la creación de un cheque de descuento de 30 euros semanales destinado a sufragar parte del gasto en combustible de los visitantes franceses procedentes de las comarcas más próximas.

Para evitar abusos, los vales se recogen exclusivamente en la Oficina de Turismo de Pas de la Casa, donde cada beneficiario debe acreditar su lugar de residencia antes de obtenerlos.

Autobús gratuito con conexión a Pas de la Casa

Paralelamente, se ha habilitado la gratuidad del servicio de autobús en la línea que conecta L'Hospitalet-près-l'Andorre con Pas de la Casa, con seis frecuencias diarias de ida y vuelta.

El coste de esta medida de transporte público se reparte a partes iguales: un 50 % lo asume el Govern d'Andorra y el otro 50 % corre a cargo del Comú d'Encamp, la parroquia de la que depende administrativamente la localidad.

Campaña de comunicación para 130.000 ciudadanos franceses

El plan se completa con una estrategia de comunicación en dos frentes. Por un lado, se ha lanzado una campaña publicitaria específica que promociona la ruta alternativa DN66 como itinerario viable para llegar al destino.

Por otro, se ha enviado una newsletter dirigida a una base de datos de 130.000 ciudadanos franceses registrados, con un mensaje claro: Pas de la Casa sigue abierto y preparado para recibir visitantes pese al corte de la RN20.

