El Ministerio de Transportes cree que la RL4 se abrirá este fin de semana

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, confía en que este fin de semana pueda reabrir el RL4 de Rodalies, que conecta Terrassa Estació del Nord con Lleida Pirineus, y dice que el R15 "aún tardará un poco más".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Santano ha defendido que a finales de febrero quieren haber eliminado "al menos la mitad" de las limitaciones temporales de velocidad que hay en la red a raíz del temporal porque los trabajos que están haciendo avanzan "bien".

Además, en su intervención, el secretario de Estado de Transportes también ha atribuido los "problemas" de este martes por la mañana a Rodalies a la huelga que mantienen los sindicatos minoritarios, que en Catalunya tienen un impacto "algo mayor" que en el resto del Estado.

Según Santano, este miércoles y "sobre todo" el jueves la situación debe poder "normalizarse y estabilizarse".