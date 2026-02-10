Caos en Rodalies
El Ministerio de Transportes cree que la RL4 se abrirá este fin de semana
Última hora de la huelga de Renfe, hoy en directo: servicios mínimos en Rodalies, media y larga distancia, horarios e incidencias en las líneas de tren
José Antonio Santano asegura que la huelga de los sindicatos minoritarios de maquinistas tiene un impacto "algo mayor" en Catalunya
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, confía en que este fin de semana pueda reabrir el RL4 de Rodalies, que conecta Terrassa Estació del Nord con Lleida Pirineus, y dice que el R15 "aún tardará un poco más".
En una entrevista en Catalunya Ràdio, Santano ha defendido que a finales de febrero quieren haber eliminado "al menos la mitad" de las limitaciones temporales de velocidad que hay en la red a raíz del temporal porque los trabajos que están haciendo avanzan "bien".
Además, en su intervención, el secretario de Estado de Transportes también ha atribuido los "problemas" de este martes por la mañana a Rodalies a la huelga que mantienen los sindicatos minoritarios, que en Catalunya tienen un impacto "algo mayor" que en el resto del Estado.
Según Santano, este miércoles y "sobre todo" el jueves la situación debe poder "normalizarse y estabilizarse".
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso
- Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango 'de forma encapsulada' para evitar filtraciones
- Cinco bebés hospitalizados en España por una toxina tras consumir leche de fórmula
- Última hora de la huelga de Rodalies, en directo: servicios mínimos a partir de este lunes e incidencias en las líneas de tren
- La huelga de maquinistas arranca con el incumplimiento de los servicios mínimos
- Alerta del sector de la dependencia: 'El sistema no está preparado para el impacto demográfico que se avecina
- España se prepara para otra semana de lluvias y vientos huracanados antes de un posible cambio de tiempo