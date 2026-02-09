Consulta si tu tren se ha cancelado por la huelga de Renfe

El servicio de Rodalies de Catalunya ha arrancado este lunes con el incumplimiento de los servicios mínimos previstos por la huelga de maquinistas convocada para los días 9,10 y 11 de febrero.

Y es que han sido semanas caóticas, con servicio de trenes interrumpido total o parcialmente por diferentes incidencias en la infraestructura, donde se incluye el fallecimiento de un maquinista por la caída de un muro de contención.

Además, la crisis ha comportado el cese del director operativo de Rodalies, Josep EnricGarcíaAlemany y del responsable de mantenimiento de Adif, Raúl Míguez Bailo.

Falta de información oficial

El arranque de la huelga de maquinistas ha vuelto a tensionar el servicio ferroviario en Catalunya. En las primeras horas del paro, los servicios mínimos en Rodalies, Regionals y Media Distancia no se han cumplido según lo previsto: aunque debía circular el 66% de los trenes en hora punta, algunos convoyes han salido sin estar programados y casi vacíos, mientras otros, anunciados, no han llegado a pasar por los andenes.

Pese al caos, los usuarios han reaccionado con resignación y coordinación a través de las redes sociales ante la falta de información oficial. Ni la aplicación de Adif funcionaba a primera hora ni Renfe pudo confirmar inicialmente si los servicios mínimos se respetarían. La operadora ha aconsejado recurrir a transportes alternativos en una jornada que inaugura tres días de huelga, convocados para exigir más personal y mejoras en la seguridad de las vías, con la negociación aún abierta con el Ministerio de Transportes.

Pasajeros en la estación de Sants, el día de la huelga de maquinistas / JORDI OTIX

Manifestaciones de pasajeros

Los pasajeros, por su parte, ya salieron a la calle durante la jornada del sábado para protestar a través de las dos manifestaciones convocadas, una por ANC y otra por la plataforma de usuarios, sumando un total de más de 10.000 asistentes entre ambas.

Aplicaciones útiles

Aunque por el momento el problema parezca lejos de solucionarse, para aligerar la ansiedad provocada por la situación existen algunas webs y aplicaciones que informan del estado de los trenes en tiempo real.

De este modo, los pasajeros pueden optar por utilizar otro medio de transporte o esperar a que lleguen los convoyes.

La primera es Transporta’m.cat, desarrollada por David Cortès Toledano, un técnico informático miembro de la plataforma Dignitat a les vies. La aplicación permite consultar información en directo de Rodalies, Tram, FGC y Transports metropolitans de Barcelona.

En tiempo real

Además, la web oficial de Renfe pone a disposición del usuario un mapa interactivo donde aparecen todos los trenes que circulan por las vías junto a su ubicación exacta. La página ofrece información muy completa sobre en qué parada y vía se encuentra, la llegada prevista y la variación horaria.

La siguiente es la aplicación oficial de Adif. Esta ofrece en tiempo real los horarios de llegada, la ubicación exacta del convoy y cualquier posible incidencia o retraso en el servicio.

Ferroviaria.cat informa de las incidencias y horarios en tiempo real de los tranvías, Ferrocarriles, Rodalies y metro.

Rodalinets.com monitoriza en tiempo real los trenes de la línea R1, R2, R3 y R4 de Rodalies. A través de la geolocalización e información aportada por los propios viajeros que disponen de la 'app', permite predecir la llegada de los trenes e informar sobre el aforo de los vagones e incidencias.

Alternativas de transporte

La aplicación oficial de Rodalies es la fuente oficial para recibir notificaciones directas sobre cortes en la vía, obras o incidencias graves de última hora.

Una página web útil, pero diferente, es Puntual.cat, que analiza el histórico de retrasos en cada línea e informa sobre el porcentaje de probabilidades de sufrir demoras en un viaje, además del posible tiempo de dilaciones de los trenes.

Finalmente, para conocer las alternativas de transporte disponible, la Generalitat de Catalunya dispone de la web Mou-te amb transport públic, un portal que avisa del estado del servicio y pone a disposición de los usuarios todas las opciones posibles para viajar por la comunidad autónoma.