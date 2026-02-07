Tráfico aéreo
Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
El Prat creará una zona naranja de estacionamiento para frenar los aparcamientos fantasma del aeropuerto
El aeropuerto de Barcelona-El Prat registra este sábado ligeros retrasos después de que un avión sufriera un pinchazo mientras rodaba por los accesos a la pista, según han informado los controladores aéreos en las redes sociales.
El suceso ha ocurrido esta mañana cuando el avión rodaba hacia la pista 24L, tramo en el que ha sufrido el pinchazo que ha obligado a modificar el despegue de los aviones de gran envergadura, del Boeing 757 en adelante.
Estos aviones, indican los controladores, deben despegar por la pista 24R, lo que ocasiona demoras puntuales por motivos de seguridad.
