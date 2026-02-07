Movilidad
Restablecido el servicio de trenes en las líneas R13, R14, RT1 y R4 de Rodalies
Manifestación de Rodalies, hoy en directo: horario de la protesta en Barcelona y última hora de las incidencias en los trenes y la huelga
Rodalies ha abierto este sábado el servicio de las líneas R13, R14 y RT1. Así lo ha anunciado la consellera Sílvia Paneque a través de una publicación en redes sociales, donde ha celebrado un "nuevo paso adelante en la estabilización del sistema" ferroviario catalán.
Tal como ha explicado, la reapertura de la R13 favorecerá a 1.200 viajeros y la RT1 permitirá la movilidad de 450 personas entre Tarragona-Reus-La Plana. Mientras, en el eje Barcelona-Lleida por Reus, la R14 permitirá mejorar el servicio para 2.400 pasajeros diarios.
Recuperación de la R4
A la normalización de estas líneas, se suma la recuperación del servicio de la R4 entre Martorell y l'Hospitalet de Llobregat este sábado, después de que la circulación se viese interrumpida el pasado jueves por el desprendimiento de un terraplén en Sant Feliu de Llobregat
Manifestaciones en Barcelona
La recuperación progresiva de la normalidad en el servicio de las líneas mencionadas coincide con la convocatoria de una manifestación en Barcelona por parte de diversas plataformas de usuarios afectados que reclaman mayor intervención por el mal funcionamiento de la red ferroviaria en Catalunya.
Antes, durante la mañana, una manifestación convocada por ANC ha congregado a miles de protestantes que denunciaban el caso de Rodalies ofreciendo la independencia como solución.
