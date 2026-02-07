Movilidad complicada en Barcelona este sábado: calles cortadas por obras, los tractores, las manifestaciones de Rodalies y el Año Nuevo Chino

La movilidad en Barcelona es especialmente complicada este sábado debido a la coincidencia de manifestaciones, obras en la ronda Sant Pere y la celebración del Año Nuevo Chino. A la tractorada de payeses que obliga a cortar un tramo central de la Gran Via desde ayer y que se mantendrá hasta primera hora de la tarde, se le sumarán dos manifestaciones de Rodalies; la de la ANC a las 12h del mediodía y la manifestación de usuarios a las 17h de la tarde.

La tractorada de payeses, concentrados en la Gran Via, entre rambla de Catalunya y el carrer de Balmes, está previsto que acabe a primera hora de la tarde. Revolta Pagesa ha anunciado que "por precaución" no se sumarán con sus tractores a las manifestaciones de Rodalies de este sábado. A primera hora de la mañana, los servicios municipales de Barcelona ya han empezado a retirar el gran huerto urbano que han instalado entre Balmes y Plaça Universitat.

La primera de las dos manifestaciones por el mal funcionamiento de la red ferroviaria en Catalunya está programada a las 12h del mediodía. Convocada por la ANC bajo el lema 'Prou! Única via: Independència', la protesta empezará frente al monumento a Rafael Casanova y tiene previsto dirigirse hacia la plaza de Urquinaona y la via Laietana y acabar en la plaça Sant Jaume.

Ya por la tarde, a las 17h, empezará la manifestación que han convocado diversas plataformas de usuarios afectados por Rodalies. Esta manifestación, que se prevé multitudinaria, empezará en la estación de França e irá hasta la plaça de Sant Jaume.

Calles cortadas por obras en la ronda Sant Pere

Además de por las protestas, la movilidad también se verá afectada en el centro de Barcelona por los trabajos de pavimentación en la ronda de Sant Pere desde las 8h de la mañana hasta las 20h de la tarde. Las obras comprenden actuaciones en la calzada entre el paseo de Sant Joan y la plaza de Urquinaona, con lo que el tránsito está cortado en este tramo de la ronda de Sant Pere.

El desvío del resto de vehículos que circulen por el paseo de Sant Joan (descendente) y paseo de Lluís Companys (ascendente) se hará por la avenida de Vilanova y el carrer de Roger de Flor. También se prohibirá la circulación, salvo a los servicios de emergencia y el acceso a los vados, en los puntos siguientes:

Bailèn entre Alí Bei y ronda Sant Pere.

Alí Bei en la intersección con la ronda Sant Pere (tránsito desviado a Girona).

Bruc entre Ausiàs Marc y ronda Sant Pere.

Bruc entre ronda Sant Pere y Trafalgar.

Méndez Núñez entre ronda Sant Pere y Trafalgar.

Autobuses desviados

Las líneas de autobús 19 y D50 se desviarán por la calle d'Ausiàs Marc, mientras que las líneas V15, V17 y H16 se desviarán por el paseo de Lluís Companys y la avenida de Vilanova. La terminal de líneas interurbanas para los buses B20 y B25 se trasladará a la calle d'Ausiàs Marc, 11.

Desfilada del Año Nuevo Chino

Por otro lado, desde las 11h y hasta primera hora de la tarde se celebrará el Año Nuevo Chino, con una desfilada que se iniciará en la calle de Nàpols y que pasará por la avenida de Vilanova y las calles de Roger de Flor, de Ribes, de Nàpols i de Ausiàs Marc, y acabará en el paseo de Sant Joan y el Arc de Triomf.

Alrededor de la Torre Glòries, debido al Festival LlumBCN (que durará hasta las doce de la noche), también puede darse alguna afectación puntual del tráfico por la tarde.

Ante este sábado de importantes afectaciones, la Guàrdia Urbana de Barcelona recomienda planificar los recorridos por la ciudad con antelación y usar el metro como medio de transporte preferente.