Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto 52/2026, de 28 de enero, que regula el funcionamiento del Registro de Vehículos Personales Ligeros, una medida que obliga que los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) sean inscritos en el Registro Nacional de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Vehículos de movilidad personal

Según el Reglamento General de Vehículos, los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son aquellos de uno o más ruedas, diseñados para una única plaza y propulsados por motores eléctricos que alcanzan una velocidad entre 6 y 25 km/h. Además, la DGT recuerda que estos vehículos no pueden circular por aceras, zonas peatonales, travesías, autopistas, autovías, vías interurbanas ni túneles.

Los VMP que cumplen con los requisitos establecidos en el Manual de Características de los VMP "que establece una serie de garantías de calidad y durabilidad mínimas así como de seguridad tanto para el usuario de este como para la del resto de usuarios de la vía". Desde el 22 de enero de 2024 solo pueden venderse patinetes certificados, y los ciudadanos pueden encontrar un listado en la DGT que recoge las marcas y modelos homologados.

"El proceso de inscripción de este tipo de VMP en el Registro Nacional de Vehículos es sencillo. Además de los datos del titular se deberá consignar tanto el número de certificado y el número de serie, que constan en la placa de marcaje y la ficha técnica de características. Una vez abonada la tasa administrativa correspondiente, el propietario obtendrá el número de inscripción. Una vez solicitada la inscripción, la DGT expedirá el certificado de inscripción digital", explican.

Placa de marcaje VMP. / DGT

En el caso de los patinetes eléctricos que no disponen de certificado de circulación, "no cumplen los requisitos técnicos recogidos en el Manual de Características y, por tanto, no tienen placa de marcaje de fábrica".

"Para este tipo de patinetes, además de una serie de datos personales del titular, solo se deberá adjuntar factura o ficha técnica o fotografía del VMP", aseguran. La identificación tendrá carácter temporal y perderá su validez a partir del 22 de enero de 2027, a partir de esa fecha los patinetes no podrán circular.

"Dicha etiqueta deberá colocarse en el porta-identificador destinado a tal efecto en el vehículo una vez que disponga de ella. En el caso del VMP no certificados, se podrá colocar en lugar visible", aclara la DGT.

Matrícula VMP. / DGT

Estas son las multas a las que se enfrentan los propietarios de un VMP

La reforma de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, obliga a asegurar todos los VMP. Las sanciones oscilan entre 202 y 610 euros por no tener seguro y 250 y 800 euros por circular en patinete sin seguro obligatorio. Además, los agentes podrían inmovilizar el vehículo hasta que el conductor contrate el seguro obligatorio.

Las autoridades recuerdan a todos los propietarios de un VMP la importancia de cumplir con la normativa para evitar sanciones económicas y garantizar el aumento de la seguridad vial.