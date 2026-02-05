Carreteras afectadas por el temporal: cómo comprobar incidencias y cortes en directo

Hasta 145 carreteras españolas se encuentran cortadas por inundaciones y desprendimientos desde esta mañana debido al impacto de la borrasca Leonardo, con siete comunidades en nivel naranja (Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y la Región de Murcia).

El temporal ha incidido especialmente en Andalucía, obligando a desalojar a cerca de 4.000 personas en varias localidades de Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla y manteniendo 87 carreteras cortadas en la red viaria andaluza, 85 de ellas por inundaciones y dos por hielo y nieve. La provincia más afectada es Cádiz con 25 vías cerradas al tráfico, le sigue Córdoba (22), Sevilla (doce), Jaén (once), Granada (nueve), Málaga (cinco) y una en Almería.

Evitar desplazamientos innecesarios

Las inundaciones también mantienen carreteras cortadas en Extremadura (Cáceres), cinco en Castilla y León (León, Zamora, Burgos, Segovia, Valladolid), Castilla La Mancha (Ciudad Real), Canarias (Gran Canaria) y Galicia (Pontevedra). Además de las carreteras cortadas, la lluvia también dificulta la circulación en varios puntos españoles.

Ante esta situación, que la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda a la ciudadanía informarse del estado de las carreteras antes de emprender un viaje y pide a los conductores que extremen la precaución en las zonas afectadas, que eviten los desplazamientos innecesarios.

Cómo comprobar los cortes en directo

Si, pese al temporal, necesita desplazarse por carretera, es clave informarse del estado de las vías y planificar bien el trayecto. Para ello, la DGT pone a la disposición de los conductores un mapa interactivo donde consultar en directo el estado de todas las carreteras españolas.

Por otro lado, la DGT también informa de cualquier incidencia a través de sus canales oficiales en redes sociales como X.

Consejos de seguridad

Conducir con lluvia o con la carretera excesivamente mojada complica sobremanera la conducción, pudiéndose producir el fenómeno del aquaplaning, es decir, cuando las ruedas no se adhieren a la carretera y los neumáticos flotan en el agua, perdiendo el control del vehículo. A 100 km/h, basta con un charco de tres centímetros de profundidad para que se produzca. Según el RACE, lo mejor es no dar volantazos y mantener la dirección recta y un agarre firme del volante para, cuando recuperemos el control, no realizar maniobras peligrosas, además de dejar de acelerar, sin frenar.

En estas condiciones, aspectos como un buen cuidado de los neumáticos, que estén en su estado óptimo, o la distancia de seguridad, adquieren aún más importancia. En caso de tormenta o lluvia intensa, es aconsejable dejar más distancia la indicada para hacer frente al cambio de comportamiento del vehículo que va delante. Con condiciones adversas, los vehículos tardan más en frenar, pueden patinar y la visibilidad es menor. Dejar más distancia de seguridad permitirá al conductor controlar mejor el estado del tráfico y los posibles problemas ocasionados por las inclemencias del tiempo.

En caso de poder parar, y estando lejos de casa o del destino, lo mejor es esperar dentro del coche a que pase la tormenta, sobre todo si es eléctrica. En este caso el coche es el lugar más seguro para resguardarse de los rayos.