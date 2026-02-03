Un accidente entre dos camiones en La Jonquera corta la AP-7 y provoca retenciones kilométricas

Un accidente entre dos camiones en La Jonquera provoca el corte de la AP-7 en Agullana. El siniestro ha tenido lugar hacia las dos del mediodía en el kilómetro 5 de la AP-7, en dirección a Francia. En el incidente se vieron implicados dos tráileres, y uno de ellos terminó volcando. Aun así, inicialmente no se informan de heridos, según el Servei Català de Trànsit.

A raíz del accidente, los Mossos d'Esquadra mantuvieron inicialmente solo un carril abierto en la autopista en sentido norte, provocando retenciones que llegaban hasta Agullana. Los vehículos implicados no perdieron carga y los conductores no resultaron heridos, aunque el camión volcado provocó una fuga de gasóleo de uno de los depósitos.

Según Trànsit, finalmente, hacia las 14:30, debido a las tareas de retirada de la carga y del camión volcado, se cortó la autopista a la altura de Agullana.

A raíz de este corte, los Mossos establecieron desvíos por la salida 6 (La Jonquera), con dirección a la N-II. Los vehículos pueden reincorporarse a la AP-7 por la salida 3, la de Figueres. A las 18 horas se mantiene cortada la AP-7 en Agullana en sentido norte y hay retenciones de casi 7 kilómetros desde Biure.