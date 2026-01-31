Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una urgencia médica obliga al vuelo Barcelona-Santander a regresar a la capital catalana

El avión, que despegó cerca de las 7 horas, tuvo que dar la vuelta y aterrizar de nuevo en Barcelona cuarenta minutos después

Archivo - Aviones de Vueling.

Archivo - Aviones de Vueling. / VUELING - Archivo

Europa Press

Europa Press

El vuelo Barcelona-Santander de primera hora de esta mañana operado por Vueling ha partido de la capital catalana y, tras unos 20 minutos de trayecto, ha regresado al aeropuerto del Prat debido a "una cuestión médica", según ha confirmado a Europa Press la compañía aérea.

El avión, que despegó cerca de las 7.00 horas, debía tomar tierra en el Seve Ballesteros sobre las 8.10. Sin embargo, se dio la vuelta y aterrizó en Barcelona a las 7.42.

A continuación, se ha reanudado el vuelto y los viajeros con destino a Santander han llegado al aeródromo cántabro a las 10.15 horas.

