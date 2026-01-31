Prohibido el paso de vehículos articulados en la AP-7 entre Cambrils y L'Ampolla por el fuerte viento

Los vehículos articulados tienen prohibido circular este sábado por la autopista AP-7 entre los municipios tarraconenses de Cambrils y L'Ampolla, en los dos sentidos de la marcha, debido al fuerte viento que sopla en la zona.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado también de que el fuerte viento ha ocasionado la caída de árboles en la calzada de esa misma autopista a la altura de Mont-roig del Camp, también en Tarragona, por lo que de se ha cortado a la circulación en ese tramo un carril para cada sentido de la marcha.

Trànsit recuerda que, con el actual episodio de fuertes vientos, hay que tener mucha precaución cuando se conduzca, pues pueden haber objetos en la vía.

Recomienda también reducir la velocidad, sujetar el volante con fuerza, vigilar la distancia lateral con otros vehículos en los adelantamientos y aconseja especialmente mucha atención a camiones y vehículos con remolque por el riesgo de que vuelquen.

La AP-7 sigue cortada

El SCT, por otro lado, recuerda este sábado que sigue cortada la autopista AP-7 en sentido sur desde Martorell hasta Gelida, en la provincia de Barcelona, por las obras de reparación de la vía a consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en la zona, en el que falleció un maquinista de Rodalies.

Los vehículos deben desviarse en el tramo por la A-2. Las obras han ocasionado también el cierre de los accesos a la autopista desde Martorell y Gelida, en el punto kilómetro 176.

Por otro lado, permanece cerrada por nieve, para los dos sentidos de la marcha, la carretera BV-4031 en Castellar de n'Hug (Barcelona), y es obligatorio el uso de cadenas en la C-28 entre Naut Aran y Alt Àneu y en la C-142b, en Pla de Beret, ambas en Lleida.

El temporal de viento que se registra este sábado en Catalunya ha llevado a Protección Civil a activar su plan de emergencia Vencat, un episodio que se prolongará hasta la medianoche de hoy.

Protección Civil recomienda asegurar puertas, ventanas y tendales en las casas, alejarse de árboles, grúas y andamios en la calles, evitar conducir si no es imprescindible y adaptar las actividades al aire libre a este fenómeno meteorológico.