La DGT lo recuerda: qué vados son legales y cuáles puedes impugnar sin multa

Es habitual ir andando por la calle y encontrarse líneas amarillas pintadas frente a garajes y viviendas particulares. Su función es señalar que en ese espacio hay un vado permanente, es decir, que un espacio concreto de la vía pública está reservado para que puedan entrar vehículos de manera ininterrumpida.

Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa, porque algunos vecinos se aprovechan de la existencia de esta señalización para simular sus propios vados sin respaldo legal.

Una línea amarilla en el suelo

Los pasos para realizar esta engañifa son pintar una línea amarilla en la vía sin realizar los trámites oficiales pertinentes y abstenerse de colocar una placa reglamentaria. En ocasiones, optan por colocar directamente una placa falsa.

Por eso, si reconoces a alguno de tus vecinos que está realizando una maniobra de este calibre, puedes invocar el artículo 139 del Reglamento General de Circulación (RGC) ante el Ayuntamiento de tu localidad.

Artículo 139 del RGC

Este artículo dictamina que la señalización y el mantenimiento de las vías públicas son competencia exclusiva del "titular de la vía", que acostumbra a ser el mismo consistorio.

Por lo tanto, esta normativa deja claro que ningún particular puede instalar señalizaciones de este tipo por su cuenta, aunque sea frente a su propia vivienda. Esta señalización no tendrá validez legal, por lo que el estacionamiento en ese lugar no estará prohibido y podrá considerarse como una ocupación indebida del espacio público.

Si cualquier ciudadano presenta los hechos ante el Ayuntamiento competente, este puede ordenar la retirada de la pintura y, si así lo considera, informará al vecino de los pasos necesarios a realizar para que regularice la situación.

¿Cómo puedo obtener mi licencia?

Para la obtención de un vado permanente reconocido, el ciudadano deberá solicitar una licencia municipal. Los requisitos cambian en función de cada administración, pero el procedimiento acostumbra a ser parecido en todos lados, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT):

Solicitud formal del permiso (se pide la documentación del inmueble y del acceso al garaje). Pago de la tasa municipal, que es anual. Colocación de una placa oficial de vado homologada y visible.

En algunos municipios es necesario pintar la línea amarilla continua en el suelo para reforzar la visibilidad de la placa.

Cabe destacar que para poder identificar una placa legalmente señalizada tendremos que ver como en esta se refleja el escudo y el nombre del Ayuntamiento pertinente, el número de licencia, el tipo de vado y la señal R-308 de prohibición de estacionar.

En el caso de no renovar la licencia del vado permanente o señalizar de forma incorrecta el espacio, según la normativa aplicable, el ciudadano puede enfrentarse a sanciones económicas que van desde los 501 euros a los 901, así como la retirada de la señalización.