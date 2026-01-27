Oriol Porxas, autor de la frase viral "esto es can pixa-i-rellisca", que denuncia el caos de Rodalies: "Hay gente a la que no contratan porque vive lejos y creen que no llegará a tiempo..."

Oriol Porxas, actor y mago de Banyoles (Pla de l'Estany, Girona) que estudia interpretación en Barcelona, no sabía que su reflexión sobre el estado de Rodalies se iba a convertir en un fenómeno en redes.

“No me lo esperaba, la verdad. Pero estoy contento: me hace ilusión ver todos los memes que me están llegando”, ha explicado entre risas en el programa 'Tot es mou', de TV3.

Su frase “Això és can pixa-i-rellisca”, que, aunque no tiene traducción literal en castellano, equivaldría a las frases hechas "esto es el coño de la Bernarda" o "esto es la casa de tócame Roque", y que él utiliza para describir una situación que es un caos, ha pasado a ser un lema compartido por miles de usuarios que viven a diario los retrasos, cancelaciones y averías del servicio ferroviario.

Una vida académica y profesional condicionada por los trenes

Oriol viaja cada semana desde Banyoles a Barcelona para asistir a la escuela de interpretación Estudi Karloff, en el barrio de Gràcia.

Él y sus compañeros, procedentes de distintos puntos del territorio, comparten una misma rutina: llegar tarde por culpa de Rodalies.

“Siempre tenemos que poner la misma excusa: Rodalies, Rodalies, Rodalies. Porque siempre llegamos tarde”, ha lamentado.

Como mago profesional, la situación le afecta todavía más: “Si tengo un espectáculo, no puedo depender de Rodalies. Es impensable. Si me encargan un bolo para la semana que viene, casi tendría que ir hoy mismo a la estación para ver si llego a tiempo”.

Un problema que se arrastra desde hace décadas

Durante la entrevista, los colaboradores del programa han recordado que la crisis de Rodalies no es nueva. “Hace más de 20 años que estamos encallados en este problema”, han señalado, subrayando que los retrasos, averías y cancelaciones son estructurales y que las inversiones prometidas no se ejecutan.

Oriol coincide: “Esto pasa cada día. No es por la lluvia, ni por una incidencia puntual. Es siempre”.

El joven también ha criticado la falta de información a los pasajeros: “Nunca te dicen qué ha pasado, ni cuánto rato estarás parado. Y el tiempo es lo más valioso que tenemos”.

Un efecto dominó que afecta a toda la movilidad

Oriol ha denunciado que el mal funcionamiento del tren provoca un aumento del tráfico y colapsos en carretera: “Como los trenes no van bien, hay más coches. Y encima cortan vías por seguridad, por la lluvia… Pues cortemos también las carreteras porque están mojadas, ¿no? Es una broma”.

La precariedad del servicio, añade, tiene consecuencias laborales y sociales: “Hay gente a la que no contratan porque vive lejos y creen que no llegará a tiempo. Es muy fuerte”.

Entre el humor y la indignación: un grito compartido

A pesar del tono humorístico con el que se ha viralizado su comentario, Oriol ha insistido en que detrás hay un problema serio: “Es una cuestión de respeto hacia la vida de las personas y hacia la economía del país”.

Su expresión “can pixa-i-rellisca” se ha convertido en un símbolo de frustración colectiva, pero también en un altavoz inesperado para visibilizar una crisis que afecta a miles de ciudadanos.