¿Dónde consultar en tiempo real los retrasos en los trenes de Rodalies en Barcelona? Todas las webs y apps

El servicio de Rodalies de Catalunya ha arrancado este martes con el servicio reducido previsto y ha puesto en funcionamiento autobuses para suplir la falta de convoyes.

Y es que ha sido una semana caótica: el servicio se ha interrumpido totalmente en distintas ocasiones por diferentes incidencias en la infraestructura, donde se incluye el fallecimiento de un maquinista por la caída de un muro de contención.

Además, la crisis ha comportado el cese del director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany y del responsable de mantenimiento de Adif, Raúl Míguez Bailo.

"Razonable normalidad"

Ahora, Rodalies intenta recuperar la normalidad, a pesar de la desconfianza que ha generado la situación entre los pasajeros.

"El servicio se está prestando con una razonable normalidad, dentro de lo que estaba previsto", ha afirmado el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, en declaraciones a los medios desde la estación de Sants.

Según informa la agencia catalana Acn, Renfe ha puesto en vigor 10 planes alternativos de transporte mientras duren las obras de reparación de la infraestructura. Estos incluyen la movilización de 146 autobuses, 700 informadores y abonos gratuitos para los usuarios de Rodalies.

Ambiente en la estación de Fabra i Puig como alternativa a Rodalies. / Jordi Otix / EPC

Demoras constantes

Sin embargo, los pasajeros protestan por las demoras que se están produciendo desde primera hora, a pesar de la “razonable normalidad” que defiende Carmona.

A las 7 de la mañana, los usuarios de la R2N denunciaban que los trenes, programados a las 6.22h, 6.52h y 7.03h, no habían salido, lo que ha provocado aglomeraciones e, incluso, que muchos viajeros se quedaran fuera de los siguientes vehículos.

Aplicaciones útiles

Aunque por el momento el problema parezca lejos de solucionarse, para aligerar la ansiedad provocada por la situación existen algunas webs y aplicaciones que informan del estado de los trenes en tiempo real.

De este modo, los pasajeros pueden optar por utilizar otro medio de transporte o esperar a que lleguen los convoyes.

La primera es Transporta’m.cat, desarrollada por David Cortès Toledano, un técnico informático miembro de la plataforma Dignitat a les vies. La aplicación permite consultar información en directo de Rodalies, Tram, FGC y Transports metropolitans de Barcelona.

En tiempo real

Además, la web oficial de Renfe pone a disposición del usuario un mapa interactivo donde aparecen todos los trenes que circulan por las vías junto a su ubicación exacta. La página ofrece información muy completa sobre en qué parada y vía se encuentra, la llegada prevista y la variación horaria.

La siguiente es la aplicación oficial de Adif. Esta ofrece en tiempo real los horarios de llegada, la ubicación exacta del convoy y cualquier posible incidencia o retraso en el servicio.

Ferroviaria.cat informa de las incidencias y horarios en tiempo real de los tranvías, Ferrocarriles, Rodalies y metro.

Rodalinets.com monitoriza en tiempo real los trenes de la línea R1, R2, R3 y R4 de Rodalies. A través de la geolocalización e información aportada por los propios viajeros que disponen de la 'app', permite predecir la llegada de los trenes e informar sobre el aforo de los vagones e incidencias.

Alternativas de transporte

La aplicación oficial de Rodalies es la fuente oficial para recibir notificaciones directas sobre cortes en la vía, obras o incidencias graves de última hora.

Una página web útil, pero diferente, es Puntual.cat, que analiza el histórico de retrasos en cada línea e informa sobre el porcentaje de probabilidades de sufrir demoras en un viaje, además del posible tiempo de dilaciones de los trenes.

Finalmente, para conocer las alternativas de transporte disponible, la Generalitat de Catalunya dispone de la web Mou-te amb transport públic, un portal que avisa del estado del servicio y pone a disposición de los usuarios todas las opciones posibles para viajar por la comunidad autónoma.