Renfe colapsa en Catalunya
La web oficial sobre transporte público que te muestra las alternativas a Rodalies
El Sindicato español de maquinistas ferroviarios convoca una huelga general tras los siniestros
El plante de los maquinistas prolonga el parón de Rodalies en Catalunya
DIRECTO | Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Catalunya empieza el día sin Rodalies por el plante de los maquinistas
El servicio de Rodalies de Catalunya vive este lunes una nueva jornada caótica. El servicio, que se había reanudado este viernes, volvió a quedar interrumpido de nuevo este sábado. Esta mañana se han reanudado la mayoría de líneas, pero muchas de ellas han sufrido incidencias al largo del día y están inoperativas.
El caos que persiste en Rodalies, con incidencias esta mañana que han obligado a detener la circulación de los trenes por completo en dos ocasiones antes de las 08:00 horas, ha contagiado las dificultades para acceder a Barcelona también a las carreteras. La Ronda de Dalt se ha saturado esta mañana a primera hora, hasta el punto de que el ayuntamiento ha cerrado la entrada en dirección Llobregat durante unos 15 minutosPor este motivo, los catalanes deberán buscar alternativas de transporte público para desplazarse durante el día, y muchos servicios pueden verse colapsados.
La red de autobuses interurbanos de Catalunya, en especial en el territorio metropolitano, ha tropezado esta semana con sus propias limitaciones para convertirse en la gran alternativa a Rodalies. El ambiente era de resignación y las colas se disponían ordenadamente a lo largo de los andenes.
Para informar sobre la situación de la movilidad urbana, la Generalitat de Catalunya dispone de la web ‘Mou-te amb transport públic’, un portal que avisa del estado del servicio y pone a disposición de los usuarios todas las alternativas posibles para viajar por la comunidad autónoma.
Huelga general
Debido a los accidentes de los últimos días, el Sindicato español de maquinistas ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga general en el sector los días 9, 10 y 11 de febrero en toda España. En el comunicado oficial afirman que “todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril”.
Además, aseguran que “han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garanticen la integridad de profesionales y usuarios”.
