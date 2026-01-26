Multa de 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera

El director de Tráfico, Pere Navarro, afirmó el pasado miércoles que "en estos momentos" si un conductor se detiene en la carretera por una avería o por un incidente y no coloca la baliza de preseñalización de emergencia V-16 le van a "denunciar" porque así lo marca la ley.

"En estos momentos si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio según la ley", indicó a Europa Press el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) al ser preguntado sobre cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas por no utilizarla, pese a ser obligatoria desde el 1 de enero.

Tras clausurar la jornada 'Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities' realizada por Europa Press, Pere Navarro explicó que se ha dado un "tiempo cómodo" para adaptarse a la norma porque se está siguiendo "a casi 30 millones de vehículos y porque el objetivo final es salvar vidas y no poner multas". Así se expresó el director que ha evitado dar fechas concretas para el fin de dicho periodo.

Por su parte, el PP en el Congreso pidió a la DGT expedientes, informes técnicos, jurídicos o económicos emitidos por los órganos competentes que "acrediten la eficacia, viabilidad e implementación" del uso de la señal V-16 "como una medida prioritaria y necesaria para garantizar la protección de los usuarios en la red viaria del Estado y contribuir a la reducción de la siniestralidad en nuestras carreteras".

Así consta en la solicitud de los populares, recogida por Europa Press y registrada en la Cámara Baja el pasado 19 de diciembre.

La baliza V-16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera. Las balizas deben estar certificadas por IDIADA o LCOE, que son los laboratorios técnicos autorizados que ratifican que los modelos cumplen con la normativa exigida para el uso y buen funcionamiento de esta.

No llevar la baliza V-16 en el vehículo o llevar una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos de preseñalización.

¿Qué pasa con el chaleco reflectante?

Pero ojo, no es la única multa que puedes recibir si tu coche queda averiado en la carretera. ¿Qué pasa con el chaleco reflectante? El Reglamento General de Circulación es bastante claro en el punto tercero del su artículo 118: "Los conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al transporte de mercancías, de vehículos mixtos, de conjuntos de vehículos no agrícolas, así como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y acompañamiento deberán utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, que figura entre la dotación obligatoria del vehículo, cuando salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas".

Por ello, carecer de chaleco en el momento de un problema en el vehículo puede suponer una sanción de entre 80 y 200 euros.