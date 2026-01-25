Estas son las líneas de Rodalies que retomarán su servicio este lunes en Catalunya

Líneas con más afluencia
Tras la suspensión del servicio de Rodalies en Catalunya durante todo el fin de semana, debido a una petición del Govern de Catalunya, la consellera Sílvia Panque y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, han anunciado en una rueda de prensa que el servicio se restablecerá de manera parcial este lunes 26 de enero y será gratuito durante un mes. Además, han asegurado que el servicio cubrirá este lunes al 95% de usuarios.
La sede del departamento de Territori de la Generalitat de Catalunya ha acogido una nueva reunión de seguimiento de la crisis en Rodalies esta tarde, con representantes de la Generalitat, Renfe, Adif y el secretario de Estado de Transportes.
Así funcionarán las líneas de Rodalies de Catalunya que acumulan más usuarios:
Línea R1
La línea R1 funcionará prácticamente con normalidad excepto el tramo que va desde Blanes hasta Maçanet Massanes. En ese tramo habrá un servicio de transporte alternativo. La R1, conocida como la línea del Maresme, cubre el recorrido desde Molins de Rey y Maçanet-Massanes por Mataró.
Línea R2
La R2 funcionará con total normalidad a lo largo de toda la línea. Incluidas las líneas R2 Nord y Sud. Esta línea discurre entre Sant Vicenç de Calders y Maçanet-Massanes (R2Sud y R2Nord); y entre Castelldefels y Granollers (R2). La R2Sud discurre por la costa mientras que la R2Nord pasa por el interior.
Línea R3
La línea R3, que recorre desde L'Hospitalet a Vic, ya se encuentra cortada por las obras de desdoblamiento. Aun así, el corte se amplía hasta Puigcerdà. Toda la línea funcionará con un plan alternativo.
Línea R4
La línea R4, principal afectada por el desprendimiento del muro en Gelida, funcionará con un plan alternativo. Desde Terrassa Nord hasta Martorell Central habrá servicio ferroviario. Posteriormente, el tramo hasta Sant Sadurní se cubrirá con un servicio de autobús por carretera y, finalmente, hasta Sant Vicenç de Calders volverá a haber servicio de tren.
Líneas R7 y R8
La línea R7, que va desde Cerdanyola Universitat hasta Sant Andreu Arenal (Barcelona) ya estaba cortada y continuará sin servicio, mientras que la R8, que va de Granollers a Martorell, funcionará con normalidad.
