El alcalde de Sant Cugat pide a Paneque que los Túneles de Vallvidrera sean gratis durante el “caos” de Rodalies

El alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, ha pedido este domingo a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que los Túneles de Vallvidrera sean gratis “mientras dure el caos en Rodalies”.

Vallès ha puesto el ejemplo del peaje del Garraf y ha pedido que se haga lo mismo con el que une el Vallès con Barcelona. El alcalde ha explicado en la red social X que ha hecho esta petición este mismo domingo a Paneque.