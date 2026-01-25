Crisis de Rodalies
El alcalde de Sant Cugat pide a Paneque que los Túneles de Vallvidrera sean gratis durante el “caos” de Rodalies
Josep Maria Vallès reclama seguir el ejemplo del peaje del Garraf
Junqueras pide la dimisión de la consellera Paneque y del ministro Puente por el caos en Rodalies
Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo
El alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, ha pedido este domingo a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que los Túneles de Vallvidrera sean gratis “mientras dure el caos en Rodalies”.
Vallès ha puesto el ejemplo del peaje del Garraf y ha pedido que se haga lo mismo con el que une el Vallès con Barcelona. El alcalde ha explicado en la red social X que ha hecho esta petición este mismo domingo a Paneque.
