RodaliesAdamuz
El alcalde de Sant Cugat pide a Paneque que los Túneles de Vallvidrera sean gratis durante el “caos” de Rodalies

Josep Maria Vallès reclama seguir el ejemplo del peaje del Garraf

Túnels de Vallvidrera

Túnels de Vallvidrera / Josep Garcia / EPC

ACN

ACN

El alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, ha pedido este domingo a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que los Túneles de Vallvidrera sean gratis “mientras dure el caos en Rodalies”.

Vallès ha puesto el ejemplo del peaje del Garraf y ha pedido que se haga lo mismo con el que une el Vallès con Barcelona. El alcalde ha explicado en la red social X que ha hecho esta petición este mismo domingo a Paneque.

El alcalde de Sant Cugat pide a Paneque que los Túneles de Vallvidrera sean gratis durante el “caos” de Rodalies

Un carril cortado en la AP-7 en Martorell en dirección sur a causa de un accidente

Patinetes eléctricos: la DGT avisa de cambios a final de enero y sanciones de hasta 1.000 euros

Multas de 200 euros por no llevar este elemento obligatorio en caso de avería pese a tener la baliza V-16: lo dice el Reglamento General de Circulación

Las plataformas de usuarios de Rodalies convocan movilizaciones tras su reunión con el Govern

Una conductora de autobús pide a los pasajeros que la guíen para llegar a Manresa

La web oficial sobre transporte público que te muestra las alternativas a Rodalies

Qué enseñan los fallos ferroviarios del pasado sobre el accidente de Adamuz

