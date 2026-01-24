Entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia
Reabierto un carril en la autopista AP-7, cortada tras el accidente de Rodalies
Dado que siguen cerrados el resto de carriles, se mantiene la gratuidad de la autopista C-32 durante la próxima semana
Última hora de Rodalies en Catalunya, en directo
El Servei Català de Trànsit ha reabierto este mediodía el carril izquierdo de la calzada en sentido sur de la autopista AP-7 entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), cortada tras el accidente de tren de Gelida (Barcelona) en el que murió el maquinista, aunque los otros carriles "tardarán días".
La decisión de abrir el carril izquierdo de este tramo de la AP-7 se ha tomado tras la reunión celebrada ayer viernes por el comité de seguimiento de la movilidad, formado por técnicos de la Generalitat, de Renfe y de Adif, y altos cargos del Ministerio de Transportes, quienes coincidieron en que "tardarán días" en reabrir el resto de la calzada.
Los técnicos valoraron que abrir este carril era seguro tras comprobar que la tierra y el talud que cedieron, y que provocaron el accidente de tren mortal en Gelida, "no estaban debajo" de la autopista sino en el "exterior" de la misma.
La autopista se ha reabierto a las 14:00 horas, tras pasar el "pico" de la operación salida del fin de semana.
Dado que siguen cerrados el resto de carriles, se mantiene la gratuidad de la autopista C-32 durante la próxima semana para agilizar la movilidad viaria.
Se mantienen habilitados también desvíos hacia la A-2, hasta enlazar con la C-15, con nueva incorporación a la AP-7 en Vilafranca del Penedès (Barcelona), y hacia otras rutas alternativas: C‑25 hacia el interior, la N‑340 y C‑15 hacia el Penedès, C-32 hacia el litoral y C-58 y B-40 hacia la A-2.
- El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
- La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
- El tráfico aumenta un 10% en Catalunya por la incertidumbre en Rodalies
- AUTOPISTA GRATUITA | Trànsit mantiene abiertas las barreras del peaje de la C-32 por el caos de Rodalies
- Los técnicos estudian si el aumento de tráfico de camiones por la AP-7 desgastó el muro caído en Gelida
- La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado
- Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes pocas horas después de su restablecimiento
- El Mir de Urgencias y Emergencias se estrena este 2026 con 82 plazas: 'Es un paso muy importante