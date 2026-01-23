Las plataformas de usuarios de Rodalies convocan movilizaciones tras su reunión con el Govern

Las entidades y plataformas de usuarios afectados por el funcionamiento de Rodalies que se han reunido este viernes con la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y el conseller de Presidència, Albert Dalmau, han salido del Palau de la Generalitat sin ningún acuerdo ni conclusión clara acerca de las medidas que piensa tomar el Govern para mejorar el funcionamiento habitual de la red y evitar episodios de crisisi como el de esta semana. Así, la portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez Llauradó, ha asegurado que convocarán manifestaciones muy pronto. "Los dos últimos años han sido muy duros, hemos ido de capa caída, así que nos movilizaremos", ha resumido Gómez Llauradó.

De momento no hay fecha para estas movilizaciones, pero Gómez Llauradó espera poderla anunciar a mediados de la semana que viene, después de sumar los suficientes apoyos de otras entidades. Detrás de las protestas también estará la Associació per la Promoció del Transport Públic (PTP), cuyo presidente, Adrià Ramírez, ha participado también este viernes en la reunión. "Lo que ha pasado esta semana es muy grave, pero es fruto de décadas de mala inversión y de mal funcionamiento del sistema ferroviario", ha asegurado nada más llegar a la plaza Santr Jaume de Barcelona.

Para Ramírez, el accidente en Gelida demuestra que "el manetnimiento preventivo y correctivo de la infraestructura ferroviaria de este país se está haciendo de forma muy deplorable". El presidente de la PTP, que ha pedido que la ciudadanía tenga más acceso a la información sobre las incidencias de la red ferroviaria, no se explica como antes de restablecer el servicio de Rodalies este viernes "no ha podido haber marchas lentas" que evitarán nuevos desprendimientos y afectaciones como la de la R1 que se ha producido durante el encuentro.

Ramírez también ha asegurado que "entienden que haya habido mucho miedo por parte de los maquinistas a salir" a trabajar por los distintos episodios que se han dado esta semana en la red ferroviaria catalana –tan solo 6 de los 140 maquinistas necesarios para poner en marcha Rodalies se presentaron ayer a su puesto de trabajo–. Por todo ello, el presidente de la PTP ha llamado a los usuarios a "liderar las posibles movilizaciones que pueda haber" y ha afirmado que las plataformas trabajaran "con todos los agentes sociales del país" para estudiar las opciones de protesta.

"Esperanzas"

Según Ramírez, los representantes del Govern presentes en la Administración les han trasladado su "voluntad de trabajar conjuntamente" y han "reconocido claramente la situación" de infrafinanciación crónica que han denunciado las entidades. Además, la Generalitat ha mostrado su "esperanza" con el que traslado de Rodalies "sirva" para aliviar la situación, algo que desde las plataformas se ha valorado positivamente, pese a que también demandan un cambio significativo en la infraestructura ferroviaria, que depende de ADIF.

Por su parte, Gómez Llauradó ha asegurado que los representantes del Govern en el encuentro les han trasladado que "están trabajando en esta situación", a lo que las plataformas han pedido "aún más trabajo". "Vemos como el tren es el único transporte que pierde usuarios... Es un problema de país que la red vertebral de transporte público de este país no pueda estar siguiendo el ritmo al resto de modos de transporte", ha lamentado.

Gómez Llauradó también ha explicado que en su reunión ha reivindicado que los trabajadores de las estaciones de Rodalies reciban formación para poder ofrecer alternativas en tiempo real y directamente a los usuarios y han solicitado más seguridad en los andenes y en los trenes. "No puede ser que se presenten tan pocos interventores por miedo", ha denunciado.