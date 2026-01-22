La web oficial sobre transporte público que te muestra las alternativas a Rodalies

El servicio de Rodalies de Catalunya ha sido suspendido tras los dos accidentes registrados el pasado martes en la comunidad autónoma.

El primero tuvo lugar a las 20:20 horas entre Tordera y Maçanet, donde el desprendimiento de una piedra sobre la vía causó el descarrilamiento de un eje en un tren de la línea L’Hospitalet - Maçanet Massanes. Afortunadamente, únicamente viajaban diez pasajeros a bordo, que resultaron ilesos.

Heridos graves

Posteriormente, a las 22:00 horas, se registró un segundo incidente en la línea R4 , entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, dos municipios barceloneses de l'Alt Penedès. En este caso, el colapso de un muro de contención sobre la infraestructura impactó contra un convoy que circulaba por el tramo. Al parecer, cayó sobre las vías por el desgaste generado por las fuertes lluvias de los últimos días.

El suceso ha dejado 37 heridos, entre ellos cinco graves. El maquinista, de 27 años que estaba haciendo prácticas de formación, falleció en el acto.

Efectos del temporal

Ante el siniestro, ocurrido apenas 48 horas después de los descarrilamientos del Iryo y el Alvia en Córdoba, Adif -entidad española que gestiona la red ferroviaria- ha suspendido la circulación ferroviaria en toda la red de Rodalies de Catalunya.

La empresa informó el martes de la suspensión de la circulación “a causa de los efectos causados por el temporal” en la instalación y que el servicio se restablecerá “cuando finalice el reconocimiento de la infraestructura”.

Segundo día sin servicio

En un principio, se esperaba que el servicio volviera a estar en funcionamiento este jueves, pero a las 7.30h de la mañana la Generalitat de Catalunya ha anunciado que la circulación sigue suspendida por "causas operativas".

El motivo del parón es la negativa de los maquinistas a circular mientras Renfe y Adif no les garantice por escrito la seguridad de las vías.

Según ha explicado este jueves por la mañana el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, en Catalunya Ràdio, "los maquinistas entienden que no se están cumpliendo las condiciones de seguridad", pero él insiste en que los trenes son seguros.

‘Mou-te amb transport públic’

Por este motivo, los catalanes deberán buscar alternativas de transporte público para desplazarse durante el día, y muchos servicios pueden verse colapsados.

Para informar sobre la situación de la movilidad urbana, la Generalitat de Catalunya dispone de la web ‘Mou-te amb transport públic’, un portal que avisa del estado del servicio y pone a disposición de los usuarios todas las alternativas posibles para viajar por la comunidad autónoma.

Además, el Govern ha decidido suspender temporalmente las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios del área metropolitana de Barcelona para facilitar la movilidad ante el corte del servicio de Rodalies.

La medida estará vigente como mínimo hasta este viernes, con posibilidad de prórroga, según ha anunciado este jueves la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Durante este periodo, todos los vehículos podrán circular libremente, independientemente de su etiqueta ambiental.

Huelga general

Debido a los accidentes de los últimos días, el Sindicato español de maquinistas ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga general en el sector los días 9, 10 y 11 de febrero en toda España. En el comunicado oficial afirman que “todos los integrantes de Semaf estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril”.

Además, aseguran que “han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garanticen la integridad de profesionales y usuarios”.