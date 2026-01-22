Una conductora de autobús pide a los pasajeros que la guíen para llegar a Manresa

Una conductora de Monbus que este miércoles por la tarde cubría el trayecto entre Barcelona y Manresa ha pedido a los pasajeros que la guiaran para llegar a la capital del Bages. Ha pasado en el autobús que debía salir a las 7 de esta tarde de Gran Via. El caso es que lo ha hecho 40 minutos más tarde del horario previsto y no ha podido acomodar a toda la gente que hacía cola. Pedir que la guiaran ha sido la culminación de una tarde de despropósitos en lo que respecta a la movilidad.

Una usuaria habitual del servicio que presta Monbus ha explicado que una vez se ha llenado el autobús, la conductora les ha comentado que no era su ruta habitual, que no se conocía el camino y que si alguien la podía guiar. "Después de esperar el autobús más de 40 minutos de pie, nos hemos quedado agarrotados cuando nos lo ha dicho". Incluso ha habido momentos de "broma". De las primeras filas ha salido un chico que se ha prestado a guiarla y se ha sentado a su lado.

La misma usuaria ha comentado que un tercio largo de la gente que esperaba el autobús no ha podido subir al vehículo. "Hemos entrado los que hemos entrado". Los que no lo han podido hacer se han tenido que esperar al siguiente que sale de Gran Via, programado a 1/4 de 9 de la noche, o buscar otras alternativas. Los autobuses de en medio salen de Maria Cristina.

El autobús en cuestión ha pasado de largo de las paradas del interior de Barcelona -ya iba lleno- para emprender el camino hacia Manresa. "Todos somos conscientes de que es un día complicado" sin Rodalies y con el corte en la AP7, ha comentado la usuaria, pero "se suponía que el servicio era nuevo y mejor".