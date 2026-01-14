La Guardia Civil ya vigila los parabrisas de los vehículos en plena ola de frío: multas de hasta 200 euros

En las últimas semanas, el frío invernal ha irrumpido con fuerza en Aragón. El descenso de las temperaturas ha llegado acompañado de nieve, heladas y episodios de fuerte viento. El 8 de enero, la comunidad registró varias de las temperaturas más frías de toda España. Por ejemplo, en Astún-La Raca, los termómetros se han desplomado hasta los -15,5 grados

El temporal también ha provocado afectaciones en las carreteras. En algunos tramos de Aragón, la Dirección General de Tráfico ha prohibido la circulación de camiones, articulados y autobuses y obliga a circular con cadenas o neumáticos de nieve.

Coche con nieve en el parabrisas. / El Periódico de Aragón

Aparte de las prohibiciones más conocidas, hay otros pequeños detalles que debemos tener en cuenta para garantizar la seguridad en carretera durante los días gélidos. Si no extremamos la precaución, no solo nos exponemos a un mayor riesgo de accidentes, sino que también podemos recibir multas.

Uno de los mayores peligros que trae el frío es la visibilidad reducida por culpa de la nieve y el hielo que se adhiere al parabrisas. Muchas veces, creemos que es suficiente con rascar un poco el cristal para ver con claridad la carretera. Pero nada más lejos de la realidad: si el hielo impide la visión panorámica, podemos colisionar más fácilmente con peatones, bicicletas u otros vehículos.

Por este motivo, la Guardia Civil ya está revisando los parabrisas de los aragoneses durante la ola de frío. Conducir con mala visibilidad puede acarrear sanciones de 80 a 200 euros.

Cómo quitar el hielo y la nieve del coche

Solucionar este problema es sencillo, pero los expertos desaconsejan ciertas prácticas muy populares, como dirigir aire muy caliente hacia el cristal o verter sobre él agua a elevada temperatura, ya que este contraste brusco de temperatura podría romper la luna. Si el parabrisas tiene algún impacto, por muy pequeño que sea, la posibilidad de rotura se multiplica.

Para prevenir la formación de hielo durante la noche, la Dirección General de Tráfico (DGT) aconseja cubrir los cristales con una manta, cartón o protector similar, que se puede asegurar con los limpiaparabrisas o con las puertas delanteras. Este método también evita que las escobillas queden pegadas al cristal por el frío.

Otro consejo es utilizar un líquido limpiaparabrisas con propiedades anticongelantes. El uso de agua sola o mezclada con jabón puede acabar congelándose en invierno y obstruir los conductos y difusores. Además, debemos revisar el estado de las escobillas y cambiarlas si están desgastadas para mantener la visibilidad.

No solo el parabrisas requiere atención. Los faros también deben estar completamente libres de hielo. En vehículos con bombillas halógenas, basta a veces con encender las luces durante unos minutos para que el hielo se derrita, aunque en otros casos será necesario retirarlo manualmente.

Pasos para descongelar el parabrisas de forma segura