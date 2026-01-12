El vuelco de un camión corta la AP-7 en Benicàssim (Castellón) hacia Barcelona

El vuelco de un camión esta madrugada ha provocado el corte de la AP-7 a la altura de Benicàssim (Castellón) en sentido hacia Barcelona, que se mantiene a primera hora de este lunes, según han informado fuentes del Centro de Gestión de Tráfico.

El accidente, que no ha dejado víctimas, se ha producido sobre las 2:45 horas de este lunes y ha generado el corte de la AP-7 hacia Tarragona en el kilómetro 420, desde donde se desvía el tráfico en la salida de Castellón Norte hacia la nacional 340.

Los vehículos desviados se vuelven a incorporar a la autopista en el kilómetro 406, a la altura de Oropesa, según las mismas fuentes, que han señalado que se han generado algunas retenciones en el itinerario alternativo por la carretera nacional.

