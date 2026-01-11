Cortada la R5 de FGC entre Olesa y Monistrol de Montserrat por un desprendimiento en el túnel de la Puda

La línea R5 de FGC se encuentra cortada este domingo por la mañana entre las estaciones de Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) y Monistrol de Montserrat (Bages) por un desprendimiento en el túnel de la Puda, según ha informado Protección Civil de la Generalitat, que ha activado la prealerta del Ferrocat.

La incidencia se ha producido poco después de las 10.00 horas de la mañana en este punto de la línea Llobregat-Anoia, justo después de la estación de Olesa. La línea R5 funciona únicamente entre las estaciones de Pl. Espanya y Olesa de Montserrat y entre Monistrol de Montserrat y Manresa Baixador, ha detallado Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en su cuenta de X.