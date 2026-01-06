Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería del Niño 2026Lotería del Niño 2026Lista Lotería Niño 2026Primer premio Lotería Niño 2026Segundo premio Lotería Niño 2026Tercer premio Lotería Niño 2026Terminaciones reintegrosCentros comerciales abiertosBacteria NestléCatalunyaVenezuela
instagramlinkedin

Transporte público

Los billetes de metro y bus de 2025 tienen fecha de caducidad: compruébala aquí

¿Cuánto sube el transporte público de Barcelona, el taxi y los peajes en 2026?

El metro y el bus de Barcelona cierran el 2025 con récord histórico de pasajeros

Pasajeros en el metro

Pasajeros en el metro / RICARD CUGAT

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El cambio de año trae una duda recurrente para quienes usan transporte público: cuándo caducan los billetes y abonos comprados en 2025 y hasta qué día se pueden seguir usando en metro y bus sin problemas. Con la actualización tarifaria de la ATM para 2026, conviene apuntar las fechas clave para no perder viajes.

Además, viajar será más caro en 2026: la subida media anunciada es del 3,5%, aunque varía según el título y las zonas. Eso sí, se mantienen las bonificaciones del 50% en los títulos más habituales, T-usual y T-jove, gracias a la aportación de la Generalitat (30%) y del Gobierno de España (20%).

Fechas clave y excepciones

Las tarifas de 2026 entran en vigor el 15 de enero de 2026. Aun así, la ATM permite un margen: cualquier título comprado durante 2025 y también hasta antes del 15 de enero de 2026 (es decir, con precio "antiguo") se podrá utilizar hasta el 28 de febrero.

No todos los abonos siguen el mismo calendario. La T-jove y la T-70/90, títulos trimestrales, cuentan con una validez más larga: se podrán usar hasta el 30 de abril. Por otro lado, la T-verda y la T-16 mantienen su caducidad propia, con sus reglas habituales.

Cómo "actualizar" un billete de 2025

¿Y si tienes un billete con precio de 2025 sin estrenar? A partir del 15 de enero, la ATM permite actualizar el título: se paga la diferencia de precio y se convierte en un billete/abono de 2026, válido para utilizarse durante el año. Esta actualización se podrá hacer hasta el 30 de junio.

Precios 2026: cuánto suben los títulos más habituales

Aunque la subida media sea del 3,5%, no es lineal: depende del tipo de título y del número de zonas, con el objetivo de preservar la equidad territorial y reducir el impacto en desplazamientos largos. En los ejemplos de la tabla tarifaria, el billete sencillo pasa de 2,65 euros a 2,90 euros (0,25 euros más, equivalente a un incremento de 9,43%), la T-casual de 12,55 euros a 13 euros (0,45 euros más, una subida del 3,59%), la T-usual de 22 euros a 22,80 euros (0,80 euros más, equivalente a una subida de 3,64%) y la T-jove de 44 euros a 45,50 euros (1,50 euros más, lo que equivale a una subida 3,41%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
  2. Todo lo que debes saber sobre la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento
  3. ¿Va a nevar en Barcelona? Esto es lo que avanza Meteocat
  4. Los Mossos investigan la muerte 'en extrañas circunstancias' de Sergio Jiménez, el 'streamer' de Vilanova i la Geltrú fallecido en directo
  5. Estado de los embalses hoy, 5 de enero, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. El telescopio espacial Hubble identifica un nuevo tipo de objeto astronómico
  7. Marta León, experta en salud hormonal: 'El movimiento es el mayor antidepresivo y nos lo quitamos durante las fiestas navideñas
  8. La 'cultura de la navaja' persiste en Catalunya, con Barcelona como epicentro: 'Cuanto más buscas, más encuentras

Los billetes de metro y bus de 2025 tienen fecha de caducidad: compruébala aquí

Los billetes de metro y bus de 2025 tienen fecha de caducidad: compruébala aquí

Todos los cambios que vienen en el coche en 2026: de las balizas V-16 a las etiquetas de ZBE y matrículas

Todos los cambios que vienen en el coche en 2026: de las balizas V-16 a las etiquetas de ZBE y matrículas

Nueva subida de los peajes en Catalunya en 2026: estos son los nuevos precios

Nueva subida de los peajes en Catalunya en 2026: estos son los nuevos precios

Los Mossos activan el sistema telemático para solicitar permisos de salida al extranjero de menores

Los Mossos activan el sistema telemático para solicitar permisos de salida al extranjero de menores

Conducir con nieve: las recomendaciones de la DGT para conducir con seguridad y evitar accidentes de tráfico

Conducir con nieve: las recomendaciones de la DGT para conducir con seguridad y evitar accidentes de tráfico

Muere el acompañante de una motocicleta en un accidente en la AP-7 en Castellbisbal

Muere el acompañante de una motocicleta en un accidente en la AP-7 en Castellbisbal

Conducir un patinete eléctrico sin permiso de ciclomotor puede ser delito en estos casos

Conducir un patinete eléctrico sin permiso de ciclomotor puede ser delito en estos casos

Reabre totalmente la AP-7 en Cambrils (Tarragona) tras retirar el camión que había volcado

Reabre totalmente la AP-7 en Cambrils (Tarragona) tras retirar el camión que había volcado