Los billetes de metro y bus de 2025 tienen fecha de caducidad: compruébala aquí

El cambio de año trae una duda recurrente para quienes usan transporte público: cuándo caducan los billetes y abonos comprados en 2025 y hasta qué día se pueden seguir usando en metro y bus sin problemas. Con la actualización tarifaria de la ATM para 2026, conviene apuntar las fechas clave para no perder viajes.
Además, viajar será más caro en 2026: la subida media anunciada es del 3,5%, aunque varía según el título y las zonas. Eso sí, se mantienen las bonificaciones del 50% en los títulos más habituales, T-usual y T-jove, gracias a la aportación de la Generalitat (30%) y del Gobierno de España (20%).
Fechas clave y excepciones
Las tarifas de 2026 entran en vigor el 15 de enero de 2026. Aun así, la ATM permite un margen: cualquier título comprado durante 2025 y también hasta antes del 15 de enero de 2026 (es decir, con precio "antiguo") se podrá utilizar hasta el 28 de febrero.
No todos los abonos siguen el mismo calendario. La T-jove y la T-70/90, títulos trimestrales, cuentan con una validez más larga: se podrán usar hasta el 30 de abril. Por otro lado, la T-verda y la T-16 mantienen su caducidad propia, con sus reglas habituales.
Cómo "actualizar" un billete de 2025
¿Y si tienes un billete con precio de 2025 sin estrenar? A partir del 15 de enero, la ATM permite actualizar el título: se paga la diferencia de precio y se convierte en un billete/abono de 2026, válido para utilizarse durante el año. Esta actualización se podrá hacer hasta el 30 de junio.
Precios 2026: cuánto suben los títulos más habituales
Aunque la subida media sea del 3,5%, no es lineal: depende del tipo de título y del número de zonas, con el objetivo de preservar la equidad territorial y reducir el impacto en desplazamientos largos. En los ejemplos de la tabla tarifaria, el billete sencillo pasa de 2,65 euros a 2,90 euros (0,25 euros más, equivalente a un incremento de 9,43%), la T-casual de 12,55 euros a 13 euros (0,45 euros más, una subida del 3,59%), la T-usual de 22 euros a 22,80 euros (0,80 euros más, equivalente a una subida de 3,64%) y la T-jove de 44 euros a 45,50 euros (1,50 euros más, lo que equivale a una subida 3,41%).
