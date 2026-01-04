Conducir con nieve: las recomendaciones de la DGT para conducir con seguridad y evitar accidentes de tráfico

Catalunya ha activado el Plan Neucat ante la previsión de nevadas generalizadas en buena parte del territorio entre la noche del domingo y el lunes. Nevadas que serán irregulares, dispersas pero en cotas bajas debido a la borrasca Francis procedente del este y la entrada de aire frío de origen europeo. Así, conviene tomar precauciones y seguir una serie de consejos para conducir con seguridad en caso de nevadas.

Evitar las distracciones al volante es un imprescindible bajo cualquier circunstancia. Cuando las condiciones son adversas, esa atención en la carretera debe ser mayor si cabe para evitar accidentes y conducir con seguridad.

Recomendaciones

La nieve en la carretera obliga a tomar una serie de medidas para no incrementar el riesgo de accidente. Lo primero y más importante, reducir la velocidad. Trànsit ha hecho un recordatorio de lo que se debe hacer cuando se conduce en una carretera con nieve o placas de hielo.

Conduce y frena con suavidad

Aumenta la distancia de seguridad

Evita adelantamientos innecesarios

Siga las roderas dejadas por otros vehículos

En caso de hielo y nieve, también es aconsejable utilizar marchas largas. Cuando el suelo está deslizante - con hielo o nieve en el asfalto -, conducir siempre con una marcha más de la que tocaría permite que el motor no se revolucione tanto y minimizará el patinaje de las ruedas de tracción. Esto aplica cuando rodamos en plano o con pendiente de subida; al bajar una pendiente se recomienda todo lo contrario.

Consultar el estado de las carreteras

Resulta imprescindible planificar los viajes y consultar el tiempo en los canales oficiales como la Aemet o el Meteocat antes de salir a la carretera y el estado de la vialidad de las carreteras antes de realizar desplazamientos. Tanto la Dirección General de Tráfico como el Servei Català de Trànsit informan en tiempo real sobre el estado de la red de carreteras, registrando todas las incidencias, incluyendo las condiciones meteorológicas adversas que pueden dificultar la conducción, retenciones por accidentes de tráfico u obras, restricciones de circulación, cámaras de control o radares de velocidad.

Ayudas a la conducción

Hay algunos elementos de nuestro vehículo que nos pueden ayudar para una conducción más segura. Estos son algunos de ellos: