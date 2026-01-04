Seguridad vial
Conducir con nieve: las recomendaciones de la DGT para conducir con seguridad y evitar accidentes de tráfico
Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España
¿Qué hacer si te quedas atrapado en la nieve con el coche?
Lola Gutiérrez
Catalunya ha activado el Plan Neucat ante la previsión de nevadas generalizadas en buena parte del territorio entre la noche del domingo y el lunes. Nevadas que serán irregulares, dispersas pero en cotas bajas debido a la borrasca Francis procedente del este y la entrada de aire frío de origen europeo. Así, conviene tomar precauciones y seguir una serie de consejos para conducir con seguridad en caso de nevadas.
Evitar las distracciones al volante es un imprescindible bajo cualquier circunstancia. Cuando las condiciones son adversas, esa atención en la carretera debe ser mayor si cabe para evitar accidentes y conducir con seguridad.
Recomendaciones
La nieve en la carretera obliga a tomar una serie de medidas para no incrementar el riesgo de accidente. Lo primero y más importante, reducir la velocidad. Trànsit ha hecho un recordatorio de lo que se debe hacer cuando se conduce en una carretera con nieve o placas de hielo.
- Conduce y frena con suavidad
- Aumenta la distancia de seguridad
- Evita adelantamientos innecesarios
- Siga las roderas dejadas por otros vehículos
En caso de hielo y nieve, también es aconsejable utilizar marchas largas. Cuando el suelo está deslizante - con hielo o nieve en el asfalto -, conducir siempre con una marcha más de la que tocaría permite que el motor no se revolucione tanto y minimizará el patinaje de las ruedas de tracción. Esto aplica cuando rodamos en plano o con pendiente de subida; al bajar una pendiente se recomienda todo lo contrario.
Consultar el estado de las carreteras
Resulta imprescindible planificar los viajes y consultar el tiempo en los canales oficiales como la Aemet o el Meteocat antes de salir a la carretera y el estado de la vialidad de las carreteras antes de realizar desplazamientos. Tanto la Dirección General de Tráfico como el Servei Català de Trànsit informan en tiempo real sobre el estado de la red de carreteras, registrando todas las incidencias, incluyendo las condiciones meteorológicas adversas que pueden dificultar la conducción, retenciones por accidentes de tráfico u obras, restricciones de circulación, cámaras de control o radares de velocidad.
Ayudas a la conducción
Hay algunos elementos de nuestro vehículo que nos pueden ayudar para una conducción más segura. Estos son algunos de ellos:
- Climatizador automático: Para evitar el empañamiento de los cristales y poder ver lo que ocurre a nuestro alrededor es indispensable el climatizador automático. En caso de no contar con el equipamiento, sí se tiene aire acondicionado también servirá mezclarlo con la calefacción.
- Control de descenso: Este equipamiento es menos común, aunque bastante habitual en los nuevos SUV o todocamino. Ideado sobre todo para terrenos fuera del asfalto, también puede servir de gran ayuda para evitar que un coche patine cuesta abajo en una carretera helada y resbaladiza.
- Parabrisas calefactado: Este sistema puede ser clave para rebajar o incluso eliminar en muy poco tiempo la nieve o el hielo depositado en el parabrisas.
- E-call: En caso de quedar aislado por la nieve, la llamada de emergencia que muchos vehículos ya incorporan puede ser de gran ayuda, ya que nos pone en comunicación con un servicio de asistencia, los servicios de emergencia o con una grúa.
