Muere el acompañante de una motocicleta en un accidente en la AP-7 en Castellbisbal

Una persona ha muerto este sábado en un siniestro en la AP-7 en Castellbisbal (Vallès Occidental). Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 15:24 por un accidente en el punto kilométrico 165 de la autopista. Por causas que se investigan, una motocicleta impactó contra la valla de la vía. El acompañante del vehículo murió como consecuencia del choque, mientras que el conductor resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital de Bellvitge.

Este es el primer accidente mortal de 2026 en la red viaria interurbana. A raíz del siniestro, se activaron tres patrullas de los Mossos, seis dotaciones de Bomberos y cinco unidades del SEM.

En cuanto a la afectación vial, se cortó un carril de la autopista en sentido norte/Girona y se registraron retenciones de hasta 6 km desde Martorell.