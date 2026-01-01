Colas kilométricas en la C-16 por un accidente de tráfico que ha dejado dos heridos en Bagà

Un accidente entre dos coches en la C-16, entre Bagà y Guardiola de Berguedà, ha obligado a cortar la vía este jueves por la tarde. El siniestro ha tenido lugar a las 17.14 horas. Como medida preventiva, los vehículos fueron desviados por el interior de la población.

Cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Los servicios de emergencia han realizado tareas de excarcelación para liberar a dos personas atrapadas en el interior de cada uno de los dos vehículos implicados en el incidente. Los heridos han sido atendidos por el SEM.

La circulación se ha restablecido hacia las 18.47 horas, aunque por el momento se registran retenciones de hasta cinco kilómetros entre los puntos kilométricos 118 y 113, según informa el Servei Català de Trànsit.