¿Puedo usar la baliza V16 en Portugal o tengo que conservar los triángulos de emergencia?

Tras la última campanada de 2025 se hará la luz en España. Literal en materia de tráfico. Adiós a los triángulos de emergencia y bienvenida – con sombras y alguna polémica – a la baliza V16 en este lado de la frontera. No en Portugal, ni en Francia, ni en Alemania...

Esa misma madrugada de año nuevo el dispositivo luminoso y geolocalizado tendrá que ir a bordo de todos los coches con matrícula española. No tenerla (geolocalizada y homologada) puede acabar en multa. Precisamente, esa misma madrugada, como es habitual, multitud de portugueses cruzarán la frontera con Galicia hacia el área de Vigo para disfrutar de las fiestas de Fin de Año. Ellos, sin embargo, no llevarán la V16, sino los triángulos. ¿Qué pasa si su vehículo se avería en España y deben señalizarlo? O a la inversa: ¿qué deben hacer los gallegos (y cualquier otro español) para no exponerse a una multa si averían en Portugal? ¿Deshacerse de los triángulos o mejor conservarlos?

España pasará a ser el único país donde la baliza V16 sea obligatoria y sustituya por completo a los triángulos de emergencia. Estos últimos son, por el contrario, el dispositivo de preseñalización obligatorio en Portugal, cuya frontera con Galicia registra el mayor movimiento de personas y vehículos diario de España . ¿Habrá que llevar entonces triángulos y V16 siempre en el coche para cumplir con la legislación a ambos lados del Miño?

Ante esta confusión que pueden tener muchos conductores –tanto en Portugal como en España– ha sido la propia Dirección General de Tráfico la que ha salido a explicar qué se debe hacer en cada caso. De hecho, lo ha realizado dentro de su campaña en la que está esforzándose en desmentir «bulos» que han ido surgiendo sobre la V16, principalmente a través de las redes sociales. Esta semana, la polémica, sin embargo, no ha llegado por una falsedad replicada en redes, sino porque la propia DGT ha retirado la homologación a cuatro balizas V16 que ya se habían comercializado y que muchos conductores tendrán ya en su vehículo.

¿Tengo que llevar los triángulos en Portugal?

Esta es una de las muchas preguntas a las que responde la Dirección General de Tráfico para aclarar las múltiples dudas que han surgido en torno al uso de la baliza y que, en el caso de Galicia cobra especial importancia dado el elevado número de desplazamientos que se producen a diario.

¿La baliza puede ser utilizada en el resto de Europa? La DGT es tajante: «Sí, la baliza puede ser usada fuera de España. Según la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, los vehículos en circulación internacional deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados. Esto significa que, cualquier vehículo matriculado en España que circule por otro país firmante del mencionado Convenio, estará cumpliendo la normativa si utiliza el nuevo dispositivo de preseñalización de peligro V-16 conectado».

Es decir, según la DGT, en caso de que un vehículo con matrícula española se averíe en Portugal, Francia, Italia... y su conductor tenga que señalizarlo, podrá hacerlo igual que en España: colocando la baliza V16 y sin triángulos. En cualquier caso, y dado que en otros países sus conductores o sus agentes podrían no conocer la legislación española, conservar y utilizar los triángulos fuera del territorio nacional podría ser un buen ejercicio de precaución.

La DGT da respuesta también a los extranjeros que crucen a España: «Igualmente, y tomando como referencia lo dispuesto en la citada Convención, aquellos vehículos que estén matriculados en otros países y que circulen por España en situación de circulación internacional, se considerará que cumplen con la normativa si portan los triángulos de preseñalización o cualquier otro dispositivo similar implementado en el país de origen».