Choque frontal
Dos menores en estado crítico por un accidente con cinco heridos en la C-16, en Cercs
Uno de los menores heridos de gravedad fue trasladado al Parc Taulí de Sabadell, mientras que al otro lo llevaron a la Vall d’Hebron de Barcelona
Pau Brunet
Un accidente de tráfico en la C-16, en el término municipal de Cercs, dejó el lunes por la noche cinco heridos, dos de ellos menores de edad que fueron trasladados en estado crítico, según el SEM.
El siniestro, un choque frontal entre dos turismos, tuvo lugar poco antes de las 9 de la noche, en el kilómetro 101 del Eix del Llobregat, en sentido sur, y el aviso al 112 lo dio un bombero de la Generalitat fuera de servicio.
Los servicios de emergencia activaron ocho dotaciones de los Bombers y nueve ambulancias para atender a las cinco personas implicadas en el choque. Al menos una de ellas tuvo que ser excarcelada tras quedar atrapada.
Uno de los menores heridos de gravedad fue trasladado al Parc Taulí de Sabadell, mientras que al otro lo llevaron a la Vall d’Hebron de Barcelona. En cuanto a los otros tres heridos, todos en estado menos grave, fueron repartidos entre la Vall d’Hebron, el Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa y la Mútua de Terrassa.
