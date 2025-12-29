Vuelven a subir los peajes en Catalunya en 2026: estos son los nuevos precios

El 31 de agosto de 2021 se levantaron las barreras de las autopistas AP-7, AP-2, C-32 y C-33, tras décadas de pago para acceder a las vías de circulación rápida.

Sin embargo, su retirada ha comportado contratiempos, como el aumento del tráfico y de los accidentes: según informa el Servei Català de Trànsit, en 2024 se contabilizaron 699 accidentes con víctimas en la AP-7, el año con más siniestros desde 2019, el último año no pandémico antes del fin de los peajes.

Los precios suben un 3%

Aun así, en Catalunya siguen existiendo cuatro tramos de autopista de pago: tres en la C-16 (el Túnel del Cadí, el Túnel de Vallvidrera y el tramo Sant Cugat–Terrassa–Manresa) y uno en la C-32, entre Castelldefels, Sitges y El Vendrell.

Además, la Generalitat de Catalunya ha anunciado que los cuatro subirán de precio un 3% de cara a 2026.

Vallvidrera y el Cadí

En el caso de los túneles de Vallvidrera, el coste subirá hasta los 4,70 euros, 14 céntimos más que en 2025. Es más, cuando la circulación sea en hora punta, el precio aumentará hasta los 5,28 euros.

El túnel del Cadí sufrirá un incremento de 40 céntimos para los no residentes, es decir, se deberá abonar un total de 14,56 euros por vehículo. Las motocicletas deberán pagar 11,73 euros y los vehículos pesados, hasta 38,11.

Sant Vicenç de Castellet, Castelldefels y Cubelles

La sección de peaje de Sant Vicenç de Castellet (Bages, Barcelona) costará en 2026 5,81 euros para los turismos de lunes a viernes laborables y 9,76 euros el resto de días. Las motos deberán abonar 2,91 euros los no festivos y 4,88 euros el resto de jornadas.

En el caso de la C-32 entre Castelldefels (Baix Llobregat, Barcelona) y Sitges (Garraf, Barcelona), el precio estándar para turismos será de 8,42 euros, y para las motocicletas de 4,05 euros.

El peaje de Cubelles (Garraf, Barcelona) tendrá un coste de 5,03 euros para los coches que no lo utilicen regularmente, la barrera de acceso al municipio costará 2,69 euros y el peaje a Calafell (Baix Penedès, Tarragona) 0,79 céntimos.

Descuentos aplicables

Sin embargo, existen algunos descuentos para las tarifas de estos tramos de pago. En cuanto al túnel de Cadí, podrán beneficiarse de la gratuidad los residentes acreditados de movilidad obligada en las comarcas leridanas del Berguedà, la Cerdanya -también perteneciente a Girona- o l’Alt Urgell y que utilizan el sistema de pago Via-T o la aplicación Awai.

En 2026 se incluirán los profesionales acogidos a mutuas colegiales que trabajen en los municipios de las comarcas anteriores.

También quedarán exentos de pagar los jubilados con pensión por incapacidad permanente y las personas de 67 años o más que tengan asignado un Centro de atención primaria (CAP) en esas comarcas.

Se aplicarán las rebajas en un máximo de cuatro viajes por día

Rebajas entre Terrassa y Manresa

La C-16 entre Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona) y Manresa (Bages, Barcelona) es gratuita para la movilidad obligada de lunes a viernes laborables en los viajes de ida y vuelta, siempre que se efectúen en un intervalo de 24 horas por el mismo peaje.

El Periódico

Aparte de la movilidad obligada, de lunes a viernes en hora punta se aplica por defecto un descuento general del 40,47% para todos los vehículos.

Los vehículos de la categoría II (turismos, furgones y furgonetas) tendrán una reducción del 100% en la barrera lateral de Sant Vicenç de Castellet por todos los recorridos con origen o destino norte.

Registro obligatorio

En cuanto al tramo de Sant Cugat - Terrassa (ambas en el Vallès Occidental), los conductores de turismos tendrán una rebaja del 18,37% de lunes a viernes. Para el resto de vehículos, será del 45%.

La C-32 entre Sitges y el Vendrell (Baix Penedès, Tarragona) y la Ronda del Penedès es gratuita por obligación en la movilidad de lunes a viernes no festivos, en viajes de ida y vuelta que se efectúen en un intervalo de 24 horas por el mismo peaje.

En el caso del peaje de Vallcarca, las motocicletas y coches tendrán un descuento del 50% en los trayectos de ida y vuelta hechos en menos de 24 horas los días laborables.

Es importante recordar que se debe estar registrado en la web de Autema para disfrutar de estas bonificaciones en Barcelona y provincia.