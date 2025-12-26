Tráfico prevé 14 millones de viajes por carretera hasta el final de las navidades

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que los españoles hagan 14 millones de desplazamientos por carretera desde este viernes, 26 de diciembre, hasta la medianoche del día de Reyes, en la segunda y tercera fase de la operación especial por las navidades que, al caer el Año Nuevo en jueves, se encadenan.

En la operación de Año Nuevo, que arranca este viernes y finaliza la medianoche del día 1, se prevén 8,3 millones de desplazamientos mientras que en la de Reyes, que comienza el viernes 2 de enero, se esperan 5,5 viajes de largo recorrido en las carreteras. En el conjunto de las fiestas la DGT calcula 22,4 millones de desplazamientos.

En un comunicado, la DGT advierte de que en esta segunda fase de la operación especial el momento más desfavorable para viajar será entre las 18:00 horas de este viernes y las 13:00 de mañana, sábado, así como entre las 19:00 y las 21:00 horas del próximo domingo, 28 de diciembre.

En el caso de la tercera fase, la de Reyes, el peor momento para viajar será el viernes 2 de enero entre las 18:00 y las 21:00 horas, el sábado 3 de 10:00 a 13:00 horas y el miércoles 6 de enero, festivo, entre las 19:00 y las 21:00 horas.

La DGT recuerda asimismo que desde el próximo 1 de enero la V-16 será el único dispositivo legal de preseñalización de peligro y sustituirá a los triángulos para señalizar que un vehículo está inmovilizado en la calzada.

Con motivo de estas fechas en las que coinciden fiestas navideñas, reuniones familiares, vacaciones escolares y universitarias, Tráfico ha establecido medidas como la habilitación de carriles reversibles y adicionales con balizas y conos en las horas con más afluencia, así como rutas alternativas, con el objetivo de hacer los desplazamientos de la forma más ordenada, fluida y segura posible.

El dispositivo incluye la paralización de las obras en las carreteras, limitación para celebrar pruebas deportivas y otros eventos, así como restricciones de circulación a camiones y transporte de mercancías en determinados tramos y momentos.

Tráfico recuerda que es fundamental no ingerir bebidas alcohólicas cuando se vaya a conducir, así como mantener la atención plena en todos los trayectos, también los cortos y sobre todo los nocturnos.

La DGT recomienda además prestar atención a las condiciones metereológicas adversas ante la posibilidad de hielo, nieve o viento, preparar el viaje con antelación y consultar la información sobre el estado de las carreteras antes de iniciar estos viajes con destino a segundas residencias, zonas de montaña y de atracción turística o áreas comerciales.