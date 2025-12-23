Prealerta Ferrocat
Cuatro líneas de Rodalies interrumpidas entre Granollers Centre y Sant Celoni por un atropello
Se ha activado un servicio alternativo por carretera entre la capital vallesana y Sant Celoni
Las líneas de Rodalies de Renfe R2, R2 Nord, R8 y R11 se han interrumpido entre Granollers Centre y Sant Celoni por el atropello de una persona, según han informado tanto la compañía ferroviaria como Protecció Civil, que ha activado la fase de prealerta del plan de emergencias ferroviarias Ferrocat.
Renfe ha informado de la situación minutos antes de las ocho menos cuarto de la tarde y ha explicado que los convoyes pueden permanecer detenidos y aumentar el tiempo de recorrido a medida que se acercan a la estación de Granollers Centre. Además, se ha activado un servicio alternativo por carretera entre la capital vallesana y Sant Celoni.
