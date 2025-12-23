Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Pensiones no contributivasReino UnidoBadalonaBarça y MadridExtremaduraEl tiempoCatalunyaSalvador IllaBarcelona
instagramlinkedin

Prealerta Ferrocat

Cuatro líneas de Rodalies interrumpidas entre Granollers Centre y Sant Celoni por un atropello

Se ha activado un servicio alternativo por carretera entre la capital vallesana y Sant Celoni

Tren de la línea R2 parado en Granollers

Tren de la línea R2 parado en Granollers / HELENA LÓPEZ

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las líneas de Rodalies de Renfe R2, R2 Nord, R8 y R11 se han interrumpido entre Granollers Centre y Sant Celoni por el atropello de una persona, según han informado tanto la compañía ferroviaria como Protecció Civil, que ha activado la fase de prealerta del plan de emergencias ferroviarias Ferrocat.

Renfe ha informado de la situación minutos antes de las ocho menos cuarto de la tarde y ha explicado que los convoyes pueden permanecer detenidos y aumentar el tiempo de recorrido a medida que se acercan a la estación de Granollers Centre. Además, se ha activado un servicio alternativo por carretera entre la capital vallesana y Sant Celoni.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Agents Rurals detectan talas de árboles ilegales para fabricar 'tions' en fincas privadas de la Selva interior
  2. Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas
  3. El Gobierno acepta que la reforma judicial se haga de forma progresiva en Barcelona a partir de enero
  4. La nieve descarga en el norte de Catalunya y obliga a llevar cadenas en 11 carreteras del Pirineo
  5. Compuestos presentes en el ajo aumentan la esperanza y calidad de vida: 'Los resultados son prometedores
  6. Cadenas obligatorias en una decena de carreteras del Pirineo: la nieve, la lluvia y el frío marcan la semana de Navidad
  7. Catalunya se prepara para una Navidad helada: la lluvia y la nieve serán las protagonistas
  8. Catalunya aprueba sin concesiones la fusión de las ciencias en Bachillerato: 5 claves de la reforma definitiva del currículum

Cuatro líneas de Rodalies interrumpidas entre Granollers Centre y Sant Celoni por un atropello

Cuatro líneas de Rodalies interrumpidas entre Granollers Centre y Sant Celoni por un atropello

Juan Carlos Toribio, exagente de la Guardia Civil, crítico con el dinero recaudado por la DGT: "Tenemos un intangible de 700 millones de euros. De esta cifra, habrá 600 que no están acreditados"

Juan Carlos Toribio, exagente de la Guardia Civil, crítico con el dinero recaudado por la DGT: "Tenemos un intangible de 700 millones de euros. De esta cifra, habrá 600 que no están acreditados"

La Guardia Civil avisa sobre el uso de las balizas V-16: "Es aconsejable llevar también los triángulos ante la falta de visibilidad de la luz en algunas ocasiones"

La Guardia Civil avisa sobre el uso de las balizas V-16: "Es aconsejable llevar también los triángulos ante la falta de visibilidad de la luz en algunas ocasiones"

Billetes de Rodalies Renfe y Ferrocarrils para ir a diferentes estaciones de esquí de Catalunya con forfait incluido: cómo adquirirlos

Billetes de Rodalies Renfe y Ferrocarrils para ir a diferentes estaciones de esquí de Catalunya con forfait incluido: cómo adquirirlos

Una sentencia da la razón a un conductor multado por los radares de la C-63 en Vidreres y obliga a devolverle el dinero

Una sentencia da la razón a un conductor multado por los radares de la C-63 en Vidreres y obliga a devolverle el dinero

Pere Navarro, director de la DGT, insiste sobre las balizas V16: "No va a haber prórroga"

Pere Navarro, director de la DGT, insiste sobre las balizas V16: "No va a haber prórroga"

Edi Díaz, bombero, critica las nuevas balizas V16: "Está bien como algo más pero..."

Edi Díaz, bombero, critica las nuevas balizas V16: "Está bien como algo más pero..."

La Guardia Civil vigila los parabrisas de los conductores en busca de este requisito: multas de hasta 500 euros e inmovilización del vehículo

La Guardia Civil vigila los parabrisas de los conductores en busca de este requisito: multas de hasta 500 euros e inmovilización del vehículo