Una sentencia da la razón a un conductor multado por los radares de la C-63 en Vidreres y obliga a devolverle el dinero

El Juzgado contencioso administrativo número 1 de Girona ha anulado una multa impuesta en el verano de 2023 por uno de los radares instalados en la carretera C-63, en Vidreres, y ha ordenado devolver el dinero al conductor sancionado. La resolución, dictada el 16 de septiembre de 2025, da la razón al afectado, sancionado con 400 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet,y obliga a la administración a devolver el importe con intereses y a recuperar los puntos detraídos.

La sentencia resuelve un recurso presentado contra una sanción tramitada por el Consell Comarcal de la Selva, en un expediente iniciado por el Ayuntamiento de Vidreres. Durante el procedimiento judicial, la administración demandada se «allanó», es decir, admitió las pretensiones del recurrente y reconoció que la sanción no se había impuesto correctamente, hecho que llevó al juez a estimar íntegramente el recurso sin entrar en el fondo del debate competencial. Según la abogada del conductor, Mònica Cano, la administración «no quiso ni discutir el fondo del caso y asumió que la sanción estaba mal impuesta». Cano explica que el radar se instaló «en una vía interurbana, de titularidad de la Generalitat, donde el Ayuntamiento no tenía competencia sancionadora», y recuerda que en estos casos la competencia corresponde al Servei Català del Trànsit.

«Se tendrían que haber anulado de oficio»

El 15 de septiembre de 2023, el Ayuntamiento de Vidreres dictó un decreto de alcaldía que suspendía el funcionamiento del radar situado en el punto kilométrico 12,8 de la C-63, y posteriormente el dispositivo y la cámara de videovigilancia fueron retirados. «A pesar de esta suspensión, no se dejaron sin efecto las multas impuestas hasta ese momento», explica Cano, que defiende que estas sanciones «se tendrían que haber anulado de oficio». El caso resuelto por los juzgados corresponde a una denuncia formulada el 18 de agosto de 2023, en pleno periodo de actividad del radar. Según la abogada, cuando se presentó la demanda, la administración «admitió directamente que lo que se había hecho no era correcto» y aceptó la anulación de la sanción.

En cuanto a la devolución del dinero, Cano explica que, aunque la gestión de los expedientes se hace por delegación a través del Consell Comarcal de la Selva, la titularidad de la competencia sancionadora es del Ayuntamiento de Vidreres. «El dinero de las sanciones tiene como destinatario final al Ayuntamiento, aunque la tramitación administrativa la haga el Consell Comarcal», señala, motivo por el cual la demanda se dirigió contra ambos entes.

Uno de los puntos clave del caso es la situación de los conductores que ya han pagado la multa. Según Cano, aquellos que abonaron la sanción con la reducción del 50% disponían de un plazo de dos meses desde el pago para acudir a la vía judicial. «Una vez se paga con reducción, la vía administrativa queda cerrada y solo queda abierta la vía contenciosa durante dos meses», explica. Pasado este plazo, ya no es posible presentar recurso ante los juzgados, hecho que, según la abogada, ha provocado que «mucha gente no haya reclamado, porque no compensa iniciar un procedimiento judicial por una multa de 200 euros». Según expuso el consistorio en 2023, entre el 21 de julio y el 15 de septiembre, 900.000 vehículos transitaron por delante de los radares. De estos, un 0,5% fueron sancionados, una cifra que equivaldría a 4.500 vehículos multados, indicó entonces el alcalde, Jordi Camps.

Desde el Ayuntamiento de Vidreres, el alcalde Jordi Camps asegura que el consistorio no tiene constancia formal de la sentencia. Asimismo, Camps remarca que la resolución judicial «hace referencia a un caso concreto» y defiende que «cada sanción debe analizarse de manera individual». Según el alcalde, el hecho de que un juzgado haya anulado una multa «no implica que todas las sanciones deban devolverse».

Camps subraya también que la competencia sancionadora corresponde al Consell Comarcal de la Selva, «que es el ente encargado de tramitar los expedientes y gestionar el cobro de las multas». El gobierno municipal descarta, por ahora, una devolución generalizada de las sanciones imponidas durante el verano de 2023, aunque la sentencia vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre la legalidad de aquellas multas y deja en una situación de incertidumbre a los conductores que ya están fuera de plazo para reclamar.