Edi Díaz, bombero, critica las nuevas balizas V16: "Está bien como algo más pero..."

La transformación del modelo de seguridad vial en España avanza hacia una digitalización total, un proceso que culminará con la obligatoriedad definitiva de los nuevos dispositivos luminosos. El calendario marca el 1 de enero de 2026 como la fecha en la que los tradicionales triángulos dejarán paso oficialmente a la baliza V16 conectada. Esta medida, impulsada por la administración, busca reducir la siniestralidad asociada al atropello de conductores que transitan por la calzada para señalizar una avería. Pese a las ventajas tecnológicas de la geolocalización y la conexión directa con la nube de la DGT, la transición ha despertado dudas razonables entre quienes pisan el asfalto a diario para salvar vidas.

Voces autorizadas dentro de los cuerpos de rescate han comenzado a matizar el optimismo oficial aportando una visión práctica y basada en la experiencia real. Edi Díaz, bombero destinado en Valencia, se ha convertido en el portavoz de una preocupación latente mediante un vídeo difundido en TikTok que ha logrado un gran impacto social. Su mensaje es claro: la tecnología ayuda, pero la física de la carretera impone limitaciones que una luz sobre el techo, por muy intensa que sea, no siempre puede resolver.

Un escenario real que desafía a la tecnología

Cualquier normativa teórica debe someterse a la prueba de la realidad, y es ahí donde surgen las discrepancias. El bombero valenciano utiliza un caso práctico muy visual para ilustrar su advertencia: un siniestro ocurrido en una curva cerrada. En las imágenes compartidas, se aprecia un vehículo volcado sobre su lateral, una posición que complica enormemente la colocación efectiva de la señal luminosa.

Existen circunstancias donde la geometría del accidente impide que la baliza cumpla su función principal. Edi Díaz plantea interrogantes directos a los expertos en tráfico sobre dónde ubicar el dispositivo en un coche que no está sobre sus cuatro ruedas o que ha quedado oculto tras la vegetación o el guardarraíl. La visibilidad de la luz queda comprometida si el propio vehículo siniestrado obstaculiza la línea de visión del resto de usuarios, dejando al conductor accidentado en una situación de vulnerabilidad extrema ante el tráfico rodado.

La anticipación como clave de supervivencia

El argumento central del profesional de emergencias gira en torno a la capacidad de reacción del resto de conductores. Zonas conflictivas como los cambios de rasante o las curvas sin visibilidad requieren una advertencia previa para ser seguras. La luz de la V16, al estar situada sobre el propio obstáculo, no avisa con antelación si el vehículo se encuentra tras una cima o un giro pronunciado; el conductor que se aproxima se encuentra el peligro de golpe, sin margen de maniobra.

Mantener los triángulos de emergencia resulta vital en estos contextos específicos. Díaz insiste en que estos elementos permiten señalizar el peligro con 50 metros de antelación, una distancia que otorga segundos de oro para que los demás automovilistas puedan aminorar la marcha y esquivar el incidente. Prescindir de esta herramienta de pre-aviso podría incrementar el riesgo de colisiones secundarias, aquellas que ocurren cuando un coche choca contra un accidente previo que no ha podido ver a tiempo.

Recomendación experta para evitar rescates

Lejos de rechazar la innovación, el mensaje aboga por la complementariedad de los sistemas en lugar de la sustitución radical. La baliza V16 es una herramienta excelente para ser vista en rectas o de noche y para enviar coordenadas a los servicios de rescate, pero debe convivir con los métodos analógicos que garantizan la seguridad en la orografía compleja. Edi Díaz lanza una recomendación profesional contundente a todos sus seguidores: conservar siempre los triángulos en el maletero, independientemente de lo que dicte la futura obligatoriedad exclusiva de la luz.

Evitar tragedias mayores es el único objetivo de esta advertencia. El bombero concluye su intervención con una frase que resume la vocación de su gremio y la gravedad del asunto: "No queremos sacar a nadie de dentro de un vehículo". Esta declaración subraya que la prioridad absoluta es la prevención. Utilizar la baliza como un elemento adicional y no como sustituto único en situaciones de baja visibilidad parece ser, según los expertos a pie de carretera, la estrategia más sensata para proteger la vida de todos los usuarios de la vía.