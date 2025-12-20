Muere atropellada una joven de 20 años que circulaba en patinete en Sant Cugat

Una joven de 20 años que circulaba en patinete ha muerto este sábado al mediodía tras ser atropellada por un coche en Sant Cugat del Vallès, según han informado los Bombers de la Generalitat y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El aviso del accidente se recibió a las 11.57 horas en la calle de Verdi, en el Eixample Sud y junto al Club de Golf Sant Cugat. Tres dotaciones de los Bombers y cinco ambulancias del SEM se desplazaron a la zona, pero no pudieron hacer nada para salvar la vida de la joven. La Policia Local de Sant Cugat se ha hecho cargo de la investigación del siniestro.